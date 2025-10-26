Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Nacional 5-2 Medellín

Publicidad
La jornada 17 de la Liga BetPlay II-2025 cerró con broche de oro con un partidazo entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, quienes chocaron en el clásico paisa. Los 'verdolagas se impusieron 5-2 y escaló posiciones en la tabla.
Wilmar Roldán dio el pitazo inicial y ambos clubes atacaron con todo. Nacional se puso en ventaja con gol de Marino Hinestroza al 14' luego de una gran asistencia de Jorman Campuzano. El extremo no marcaba desde el 19 de junio (vs. Once Caldas) e incluso le puso freno a la sequía con otra anotación al 24'. Esta vez con un poco más de suerte al aprovechar un rebote.
DIM despertó y puso el descuento al 35' con un golazo de media distancia de Francisco Fydriszewski. Sin embargo, el 'verdolaga' retomó el ritmo y amplió la ventaja. Al 40', Andrés Sarmiento enganchó y mandó la pelota al fondo de la red con un derechazo, y al 44', Andrés Felipe Román marcó con una buena definición, tras un gran pase de Edwin Cardona.
El 'poderoso' no bajó los brazos y de nuevo cerró la brecha. Al 45+4, Wilmar Roldán, con ayudar del VAR, decretó penalti por una mano de Simón García luego de un cabezazo de Ménder García. Francisco Chaverra no perdonó con un potente zurdazo.
Para la segunda parte, los dirigidos por Diego Arias siguieron de largo y William Tesillo puso el quinto después de un gran pase de tiro libre de Cardona.
Al final no hubo tiempo para más y el triunfo fue para Nacional que ahora es segundo con 31 unidades. Medellín tiene los mismos puntos, pero es cuarto por la diferencia de gol.
Alianza FC 2-0 La Equidad
Fortaleza 2-0 Deportivo Pasto
América 2-1 Junior
Deportivo Pereira 1-5 Águilas Doradas
Envigado 0-2 Boyacá Chicó
Deportes Tolima 2-1 Deportivo Cali
Atlético Bucaramanga 2-0 Llaneros
Santa Fe 0-0 Millonarios
Once Caldas 1-0 Unión Magdalena
Atlético Nacional 5-2 Independiente Medellín
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Bucaramanga
|17
|10
|4
|3
|29
|13
|16
|34
|2
|Atlético Nacional
|17
|8
|7
|2
|32
|21
|11
|31
|3
|Junior
|17
|9
|4
|4
|31
|21
|10
|31
|4
|Medellín
|17
|9
|4
|4
|36
|27
|9
|31
|5
|Fortaleza
|17
|8
|7
|2
|23
|16
|7
|31
|6
|Tolima
|17
|9
|2
|6
|22
|15
|7
|29
|7
|Llaneros
|17
|7
|4
|6
|16
|16
|0
|25
|8
|Águilas Doradas
|17
|6
|6
|5
|26
|23
|3
|24
|9
|América
|17
|6
|5
|6
|18
|16
|2
|23
|10
|Alianza
|17
|6
|5
|6
|21
|21
|0
|23
|11
|Santa Fe
|17
|5
|7
|5
|17
|16
|1
|22
|12
|Once Caldas
|17
|6
|4
|7
|19
|23
|-4
|22
|13
|Millonarios
|17
|6
|3
|8
|20
|24
|-4
|21
|14
|Deportivo Cali
|17
|5
|5
|7
|21
|25
|-4
|20
|15
|Deportivo Pereira
|17
|4
|6
|7
|18
|24
|-6
|18
|16
|Unión Magdalena
|17
|5
|3
|9
|20
|27
|-7
|18
|17
|Envigado
|17
|3
|7
|7
|14
|20
|-6
|16
|18
|Boyacá Chicó
|17
|3
|7
|7
|13
|23
|-10
|16
|19
|Pasto
|17
|2
|7
|8
|19
|27
|-8
|13
|20
|La Equidad
|17
|2
|5
|10
|9
|26
|-17
|11