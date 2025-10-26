Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Nacional 5-2 Medellín

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Nacional 5-2 Medellín

Este domingo, el fútbol profesional colombiano vivió el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín. ¡Puros goles y emociones!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de oct, 2025
Comparta en:
Nacional vs. Medellín.
Nacional vs. Medellín.
COLPRENSA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad