Juan Camilo Portilla: "Uzbekistán es un equipo con transiciones rápidas, hay que estar atentos"

La Selección Colombia tuvo este domingo atención a la prensa de cara a lo que será el debut en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán. Uno de los futbolistas que hablo acerca de cómo está el grupo pensando en ese estreno el día miércoles 17 de junio fue Juan Camilo Portilla.

El volante tendrá en Estados Unidos, México y Canadá la oportunidad de disputar su primera Copa del Mundo y está listo para el reto.

"Estamos bien, hemos tenido unos buenos días de entrenamiento, el grupo ha estado fuerte y con una buena armonía, ya empezamos a ver información del rival para ver a qué rival nos vamos a enfrentar, para empezar las cosas de la mejor manera", dijo de entrada Portilla en su intervención.

A continuación, Portilla volvió a recalcar que están analizando muy bien a Uzbekistán, combinado entrenado por Fabio Cannavaro, campéon del mundo con Italia en Alemania 2026.



Juan Camilo Portilla, volante de la Selección Colombia. Foto: AFP

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"Empezamos a ver los videos de Uzbekistán y la información que podemos recolectar es que es un equipo que tiene transiciones rápidas, sus laterales se suman mucho al ataque, un punto fuerte de ellos que estamos viendo cómo contrarrestarlos. Sabemos que tenemos que estar atentos, es un rival muy parecido al que enfrentamos (Jordania)", añadió.

Otras declaraciones de Juan Camilo Portilla:

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- Aspectos a mejorar:

"Siempre va a ver cosas por mejorar, pienso que estos partidos sirvieron para las cosas que no se hicieron en los últimos amistosos; sabemos de los errores que se cometieron y estamos listos".

- El tema de la ansiedad para el debut en el Mundial 2026

"Siempre va a ver un poco de ansiedad y esa parte debe mantenerse alerta para un debut en el mundial, pero estamos tranquilos".

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- El grupo que se apoya mucho...

"La verdad es que tenemos muchos compañeros que ya han tenido la oportunidad de ir al Mundial, pero eso va a hacer una gran ayuda, porque nos dan consejos; tenemos un gran grupo en el que nos hablamos mucho".