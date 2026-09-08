Alexis Mac Allister; "me puso triste que Liverpool no me haya renovado el contrato"

El centrocampista argentino del Liverpool Alexis Mac Allister admitió este martes que estuvo cerca de abandonar Anfiled en la última semana ante la falta de una oferta de renovación por parte del club del norte de Inglaterra.

El internacional albiceleste explicó que el Liverpool aseguró a su agente que "no estaba en posición" de ofrecerle una mejora de contrato, pese a que la entidad sí renovaba a otros jugadores del plantel como Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch.

"Vi a Dominik y Ryan renovar sus contratos y me puso muy feliz porque se lo merecen, pero al mismo tiempo me pone un poco triste que yo no haya recibido el mío", declaró Mac Allister en la conferencia de prensa oficial previa al debut del Liverpool en Liga de Campeones, contra el Atlético de Madrid el miércoles. Mac Allister admitió: "Hubo opciones para irme este verano".

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"Por supuesto aún hay tiempo. Los aficionados no tienen por qué preocuparse, porque daré el 100 por ciento hasta el último día que esté aquí. Veremos qué pasa. Tuve opciones para irme, pero creo que estoy en el club adecuado", agregó.



"Es un período muy exitoso de mi vida y no creo que tenga que demostrar algo, pero por supuesto tengo que mostrar el nivel al que puedo rendir", complementó el hombre campeón del mundo con Argentina.

Alexis Mac Allister celebrando su gol contra Tottenham. AFP.

Al igual que el resto del equipo, Mac Allister no tuvo su mejor temporada el pasado año, pero sí fue decisivo en el título de la Premier League que los Reds conquistaron en el curso 2024-2025.

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El diario 'Clarín' destacó que el volante "llegó al Liverpool en 2023 a cambio de algo más de 40 millones, aún tiene dos años de contrato con los 'Reds', hasta junio de 2028. El argentino jugó 153 partidos, metió 19 goles y dio 20 asistencias".