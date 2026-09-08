¿Cuántos penaltis completó atajados Camilo Vargas en la Liga MX y por qué es histórico?

Atlas empató 1-1 con Atlante en la fecha 7 de la Liga MX, en un partido que tuvo como protagonista al arquero colombiano Camilo Vargas, quien se lució atajando un penalti, en el primer tiempo del compromiso en el estadio Jalisco, que no solo fue importante para el cuadro de Guadalajara, sino que también porque agrandó su historia en el fútbol mexicano.

Y eso es una noticia de la que se está hablando esta semana en territorio norteamericano, con el guardameta siendo la estrella en ese ítem, no solo con el cuadro rojinegro, sino en el balompié ‘manito’.

Camilo Vargas, arquero con más penales atajados

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El propio Atlas resaltó lo conseguido por el arquero colombiano, a quien destacaron con el siguiente mensaje: “Don Camilo Vargas, señoras y señores. Estamos viendo historia en el estadio Jalisco. El muro colombiano”. Además, lo acompañaron con una curiosa imagen en la que se le ve atajando penaltis.



Y es que con el remate desde los once pasos detenido este fin de semana, el bogotano sigue ampliando su récord del arquero extranjero con más atajadas en la Liga MX, con 20 en total.

En la lista el segundo es otro guardameta que aún está activo en el fútbol mexicano, que es el arquero argentino Nahuel ‘Pato’ Guzmán, de Tigres UANL, con 14, los mismos que Federico Vilar (Atlante), con 13 está Hernán Cristiante (Toluca), y el top 5 lo cierra otro colombiano, nada más y nada menos que Miguel Calero, quien con Pachuca atajó 11 penales.

SE ACTUALIZÓ LA TABLA HISTÓRICA 🦸🏻‍♂️🧤



Camidios y el Patón atajaron penaltis este finde y así queda el TOP 5 de porteros extranjeros con más penales atajados en Liga MX.



🇨🇴🦊 Camilo Vargas extendió su legado.



🇦🇷🐯 Nahuel Guzmán empató a Vilar en 2do.



¿El mejor de la historia? pic.twitter.com/z9jMBh7pnl — Futbol Total (@futboltotal) September 8, 2026

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Cabe recordar que Camilo Vargas está disputando su octava temporada con el Atlas, equipo del que es ídolo al consolidarse con sus atajadas y buenas actuaciones, pero sumado también a los tres títulos que consiguió hasta el momento, al ser bicampeón entre 2021 y 2022, y sumando un trofeo de Campeón de Campeones, que lo tienen entre los nombres más importantes en el elenco de Guadalajara.

Por el momento, el arquero colombiano ya piensa en su próximo partido que será frente al Toluca, el sábado 12 de septiembre, a las 6:00 p.m. por la fecha 8 de la Liga MX, campeonato en el que actualmente están en el puesto 5, con 13 puntos, a tres unidades del líder que es el América.