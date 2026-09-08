Vozinha y la celebración de Colo Colo por su nominación al 'Balón de Oro'; orgulo del 'cacique'

La nominación del arquero Josimar José Évora Dias ‘Vozinha’ al Balón de Oro 2026 como mejor portero, por su desempeño en el Mundial con la selección de Cabo Verde, fue celebrada por su equipo, Colo Colo, mientras en Chile el jugador africano recibe críticas a su juego del ex meta internacional Claudio Bravo, tras dos partidos jugados con los albos.

"Un Cacique nominado a mejor arquero del año. Nuestro portero albo, Vozinha, ha sido nominado para el premio", escribió el club chileno en un posteo dedicado al futbolista.

El guardameta, de 40 años, apareció este martes en la lista de candidatos que comparte con el campeón del mundo con España Unai Simón (Athletic de Bilbao), David Raya (Arsenal) y Joan García (Barcelona), el argentino Emiliano 'Dibu' Martínez (Aston Villa/Chelsea) y el belga Thibaut Courtois, de Real Madrid.

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"Nos parece muy bien. Realza la institución. Nos posiciona internacionalmente", dijo a la prensa chilena Edmundo Valladares, el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo que comparte la mesa directiva con la sociedad anónima Blanco y Negro, que administra al club.



Imagen de referencia del trofeo del Balón de Oro AFP

‘Vozinha' impactó al mundo con su actuación en el Mundial 2026 con la debutante selección africana, torneo en el que se convirtió en figura, luego de que alcanzaran la fase de los dieciseisavos de final en la que cayeron en un reñido duelo con Argentina.

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El meta mantuvo a raya la ofensiva de España, a la que dejó sin goles en el primer partido de la fase de grupos, luego mostró condiciones en el 2-2 con Uruguay y en el empate a cero frente a Arabia Saudí, y finalmente ante la Albiceleste con la cual perdieron ajustadamente por 3-2.

Su actuación lo convirtió en mundialmente famoso y produjo que su perfil de Instagram alcanzara los casi 30 millones de seguidores.

Tras el Mundial, ‘Vozinha’ llegó a Colo Colo en lo que representa su primer gran fichaje en un equipo campeón de la Copa Libertadores (1991), al quedar libre de su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal.

Las críticas de Bravo

La nominación de ‘Vozinha’ como candidato al Premio Yashin ha sido reflejada en la prensa chilena con el recuento de algunos cuestionamientos, que ha recibido por su desempeño en apenas dos partidos disputados con Colo Colo.

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El portero jugó el pasado domingo su primer partido en la liga chilena en el que sacó un cero ante Huachipato con un empate sin goles, tras haber debutado en Copa Chile, y su actuación fue evaluada por el excapitán bicampeón de América con la selección chilena, Claudio Bravo, quien se desempeña como comentarista.

El ex meta del Barcelona y Betis dijo que el africano "sale de forma precipitada a agarrar el balón de una manera extraña. Son acciones muy técnicas del arquero, en una pequeña fracción de tiempo le puedes sacar la película. Mi foto es que carece de técnica y coordinación".