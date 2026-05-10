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Gol Caracol  / Alineaciones titulares de Barcelona vs. Real Madrid; no hubo castigo para Aurélien Tchouaméni

Alineaciones titulares de Barcelona vs. Real Madrid; no hubo castigo para Aurélien Tchouaméni

A pocos minutos de jugarse el clásico español, Barcelona y Real Madrid confirmaron los elegidos para arrancar desde el pitazo inicial.

Por: EFE
Actualizado: 10 de may, 2026
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Aurélien Tchouaméni, jugador del Real Madrid.
Aurélien Tchouaméni, jugador del Real Madrid.
Getty Images.

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