Alineaciones titulares de Barcelona vs. Real Madrid; no hubo castigo para Aurélien Tchouaméni

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, introduce cuatro cambios, con el centrocampista Aurélien Tchouaméni de titular, para medirse al Barcelona, que jugará el partido que puede decidir LaLiga EA Sports con las novedades de Ferran Torres y Marcus Rashford.

El portero Thibaut Courtois, que regresa de una lesión muscular que le ha tenido el último mes y medio de baja, el lateral Fran García, el centrocampista Eduardo Camavinga y el delantero Gonzalo García son las cuatro novedades en la alineación del equipo blanco.

Tchouaméni será titular, pese a ser expedientado por el club tras su palea con el centrocampista uruguayo Fede Valverde, que es baja por el traumatismo craneoencefálico sufrido tras el incidente con el internacional francés.

Esta es el once del Real Madrid que presenta en el Spotify Camp Nou: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Camavinga; Bellingham, Brahim, Vinicius; y Gonzalo.



Por su parte, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, da entrada a Marcus Rashford y Ferran Torres en el lugar de Roony Bardghji y Robert Lewandowski, titulares en la victoria ante Osasuna (1-2).

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Esta es la alineación del Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Gavi; Rashford, Olmo, Fermín; y Ferran Torres.