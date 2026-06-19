Ambiente caliente en Portugal, rival de Colombia en Mundial 2026; es por Cristiano Ronaldo

La actuación de Cristiano Ronaldo en el empate ante la República Democrática del Congo (1-1) en Estados Unidos sigue siendo un tema candente en Portugal, donde titulares como "Depresión Ronaldo" ocupan este viernes las portadas de la prensa y se advierte del riesgo de una "guerra civil" en el seno de la selección lusa. Tal es el ambiente que hasta sus hermanas, Katie y Elma, se pronunciaron en redes sociales con polémicas publicaciones.

El diario deportivo 'O Jogo' publicó ese titular junto a una foto de Cristiano, al tiempo que menciona que su actuación frente a la RDC provocó "una avalancha de críticas al rendimiento del capitán y del equipo".

Cristiano Ronaldo también es el protagonista de la portada del periódico 'A Bola', que titula "El capitán bajo fuego".

El capitán portugués "se encuentra entre críticas y peticiones de respeto", en alusión a los comentarios de seguidores del exdelantero madridista publicados en las redes sociales de sus compañeros de selección, escribe 'Récord'.



Y es que los perfiles de redes sociales de jugadores como Bruno Fernandes, Vitinha o João Neves, entre otros, se han llenado de mensajes, en su mayoría en inglés, exigiendo "más respeto" y que jueguen más pensando en Cristiano Ronaldo sobre el terreno de juego.

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Para comentaristas como Vítor Pinto, subdirector de Record, esto "demuestra el riesgo de guerra civil" que puede haber en la selección de Portugal, según afirmó en un espacio de opinión del canal de televisión 'NOW', del mismo grupo que el periódico y del que el propio Cristiano es uno de los propietarios.

Ni siquiera la familia del jugador se ha mantenido al margen de la polémica: una de sus hermanas, Kátia Aveiro, habría dado un 'me gusta' a una publicación en la que se criticaba la actuación de Bruno Fernandes y además escribió el siguientre mensaje: "Mágicamente desaprendieron a recuperar balones, ganar duelos y hacer contraataques. El juego en el medio campo iba para atrás. Está siendo extraña esta Copa, Muy extraña".

Historia de Katia, hermana de Cristiano Ronaldo. AFP.

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Su otra hermana, Elma Aveiro, no se quedó atrás y dijo que creía en el equipo. "Creo en los malos comienzos y los buenos finales. Sois vosotros los que estáis ahí; hablar es fácil y, encima, que os roben así, no es fácil", escribió.

Portugal volverá a saltar al campo en el Mundial de 2026 el próximo día 23, para enfrentarse a Uzbekistán, en el grupo K.