Países Bajos vs. Suecia, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Mundial 2026

Tras el empate 2-2 en su debut contra Japón, la selección de Países Bajos se medirá este sábado con Suecia en Houston sin margen de error, en una prueba de alta exigencia contra unos suecos que arrollaron 5-1 a Túnez en su estreno.

El gol de Daichi Kamada que dio a Japón el empate 2-2 en el minuto 89 complicó la vida a los neerlandeses, llamados a reaccionar de forma inmediata para relanzar sus ambiciones de pase de ronda.

El equipo de Ronald Koeman había tomado ventaja dos veces, con goles de Virgin Van Dijk y de Crysencio Summerville, pero no consiguió llevarse los tres puntos en su estreno.

Países Bajos necesitará una mayor aportación de su delantera, en la que Donyell Malen y Cody Gakpo disputaron un partido deslucido ante Japón.



En este sentido, Koeman podría aportar cambios en su once inicial y apostar por Memphis Depay desde el comienzo, o por una carta radicalmente distinta a nivel táctico como Wout Weghorst.

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El potente delantero del Ajax, ex de Wolfsburgo o del Manchester United, entre otros, garantizaría a los neerlandeses poderío físico en el área de penalti, tanto en ataque como en defensa a la hora de contener los centímetros de Suecia.

Porque el seleccionado sueco arrancó su Mundial de la mejor forma, con una prueba de fuerza ante Túnez, que despidió a su técnico tras el 1-5.

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Alexander Isak, delantero del Liverpool, y Viktor Gyokeres, campeón de Inglaterra con el Arsenal, lideran la delantera de una Suecia que no se pone límites en esta Copa del Mundo.

Ante Túnez, Suecia firmó la segunda mejor goleada de su historia y la primera desde 1938, cuando arrollaron 8-0 a Cuba en el Mundial organizado por Francia.

En la lista de victorias más abultadas de Suecia en un estreno mundialista figuran también un 3-0 a México en 1958, un 3-2 a Argentina en 1934 y un 3-2 a Italia en 1950.

El seleccionado dirigido por el británico Graham Potter llegó a este Mundial con grandes ambiciones y un equipo joven que ya pasó página tras el adiós de Zlatan Ibrahimovic.

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Gyokeres anotó catorce goles en la Premier League ganada con el Arsenal, y también alcanzó la última final de la Liga de Campeones, perdida contra el París Saint Germain.

Isak, de 27 años, se incorporó al Liverpool el pasado verano procedente del Newcastle, a cambio de 145 millones de euros.

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Hora y dónde ver Países Bajos vs. Suecia

Fecha: sábado 20 de junio.

Hora: 12:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: NRG Stadium, en Houston.

Transmisión: Directv Sports.