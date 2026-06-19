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Gol Caracol  / Túnez vs. Japón, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Mundial 2026

Túnez vs. Japón, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Mundial 2026

Este sábado 20 de junio, en el estadio de Monterrey, Túnez y Japón se enfrentarán por la segunda fecha del grupo F de la Copa del Mundo. ¡No se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 19 de jun, 2026
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Túnez vs. Japón - Mundial 2026.
Túnez vs. Japón - Mundial 2026.
AFP.

La selección de Japón es favorita este sábado para imponerse a la de Túnez, que estrenará seleccionador, el francés Hervé Renard, en el partido de la segunda jornada del grupo F, que se jugará en Monterrey, Nuevo León.

El duelo entre asiáticos y africanos tiene un significado especial ya que será el partido 1.000 en la historia de las Copas del Mundo, que arrancaron en 1930.

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El equipo del seleccionador Hajime Moriyasu, que empató en su presentación 2-2 ante Países Bajos, está en la lista de las selecciones que pueden dar la sorpresa en esta cita mundialista.

Los japoneses son, en principio, superiores gracias a su velocidad y dinámica en el medio campo, que es liderado por Takefusa Kubo, quien se distingue por el desequilibrio que provoca en las defensas rivales y su visión para romper líneas.

La eficiencia de Kubo se potencia en la sociedad que forma con Ritsu Doan, quien brilla gracias a su capacidad en el uno contra uno y el desborde para llegar a línea de fondo para surtir de balones a Ayase Udea.

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Enfrente, Túnez, que, tras su presentación, en la que cayó 5-1 ante Suecia, sufrió un cambio en el liderazgo con la destitución del seleccionador Sabri Lamouchi, sustituido por Hervé Renard, en un desesperado intento por recomponer el camino en este Mundial.

Lamouchi fue despedido por la mala gestión táctica, que exhibió a un equipo vulnerable, sin capacidad de reacción ante los suecos, algo que maniató el ánimo de los jugadores.

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El miércoles pasado, en su presentación, Renard se dirigió a sus jugadores con un discurso encendido para levantarles la moral y sacarles de la cabeza la etiqueta de víctimas que portan para el duelo ante los japoneses.

"¿Dónde está su orgullo y personalidad? Aquí es la patria, es la nación. Es una Copa del Mundo, hay que olvidar el marcador pasado y reaccionar. Ustedes tienen la suerte de estar aquí", arengó el seleccionador a sus jugadodores.

Hora y dónde ver Túnez vs. Japón

Fecha: sábado 20 de junio.
Hora: 11:00 p.m. (hora Colombia).
Estadio: Estadio BBVA, en Monterrey.
Transmisión: Directv Sports.

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