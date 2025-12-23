América vs. Bucaramanga, por Copa Sudamericana: hora, fecha y anuncio para los hinchas

América de Cali recibirá al Atlético Bucaramanga en partido único y de eliminación directa de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026, choque que ya tiene día y horario establecido.

La contienda se escenificará en la casa del elenco escarlata debido a que así lo definió el sorteo de la Conmebol, ente rector de la competición continental.

En consecuencia, se podría decir que la balanza se inclina a favor de los ‘diablos’, pues tendrán el acompañamiento de su afición. Sin embargo, se supo que la directiva americana, conforme a las reglas del certamen, le dará cabida a la hinchada ‘búcara’, que por reglamento tendrá un mínimo de 2.000 entradas a su disposición.

En caso de no abrir puertas para los fanáticos visitantes, los dueños de casa se verán sometidos a una multa de 20.000 dólares (77 millones de pesos, aproximadamente), por lo que la dirigencia roja anunció que tendrá una tribuna exclusiva para la barra auriverde.



La importancia de este cotejo pasa porque en él se pone en juego gran parte de la temporada, pues el ganador de la llave avanzará a la ronda de grupos, en la que tendrá 3 presentaciones de local, 3 de visitante y amplios ingresos económicos por conceptos de taquilla, televisión e incentivos de la organización, mientras que el perdedor quedará sin competencia internacional en lo que resta del año.



Fecha y hora para América vs. Bucaramanga por Copa Sudamericana

De acuerdo con la Conmebol, el encuentro entre escarlatas y ‘búcaros’ se llevará a cabo el jueves 5 de marzo de 2026 a las 7:30 de la noche.

Datos del partido:

⦁ América de Cali vs. Atlético Bucaramanga

⦁ Fecha: jueves 5 de marzo de 2026

⦁ Hora: 7:30 p. m.

⦁ Estadio: Pascual Guerrero, de Cali

⦁ Fase: partido único y de eliminación directa por la ronda preliminar.