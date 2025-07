América y Once Caldas ya conocen horarios para los 'octavos' de Copa Sudamericana; ojo a las fechas

América de Cali y Once Caldas avanzaron a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras superar los 'playoffs' del torneo. Con el objetivo de seguir firmes en su camino internacional, ambos equipos ya conocen las fechas en las que disputarán estos importantes compromisos.

Ambos equipos, que iniciaron su camino en la fase de grupos, siguen con vida en el certamen internacional y esperan darle a sus hinchadas la alegría de llegar lo más lejos posible en el torneo.

Por eso, la Conmebol dio a conocer en las últimas horas los horarios de todos los compromisos de octavos de final, en los que ambos equipos cafeteros comenzarán la serie como locales. Cabe recordar que 'el 'blanco blanco' se enfrentará a Huracán de Argentina, mientras que los 'diablos rojos' se medirán con Fluminense de Brasil, club del que recientemente salió el colombiano Jhon Arias con destino a Wolverhampton de la Premier League.



Fecha y horario del partido Once Caldas vs Huracán

Ida: 12 de agosto - 5:00 de la tarde (hora de Colombia, en el estadio Palogrande de Manizales.

Vuelta: 19 de agosto - 5:00 de la tarde (hora de Colombia) en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires.



Fecha y horario del partido América de Cali vs Fluminense

Ida: 12 de agosto - 7:30 -de la noche (hora de Colombia) en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Vuelta: 19 de agosto - 7:30 de la noche (hora de Colombia) en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

📌📆 ¡Para agendar! Días y horarios de los partidos de Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana. #LaGranConquista pic.twitter.com/uszMZ4FA5f — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) July 25, 2025

Cómo llegan ambos equipos para los octavos

América de Cali, que inicia el semestre con nuevo director técnico tras la salida de Jorge 'Polilla' Da Silva, ahora está bajo el mando del argentino Diego Gabriel Raimondi. El entrenador ya cumplió su primer objetivo al clasificar al equipo a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, la presión de la hinchada sigue latente: esperan volver a ver un equipo con buen juego y, sobre todo, volver a celebrar un título de liga. En el semestre anterior, América quedó a las puertas de la final tras ocupar el segundo lugar de su grupo en los cuadrangulares, aplazando una vez más el sueño del campeonato.

Por su parte, Once Caldas, que mantiene el proceso liderado por el técnico Hernán Darío 'El Arriero' Herrera, logró una histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras vencer con un contundente global de 7-0 a San Antonio de Bolivia. Es la primera vez que el equipo manizaleño alcanza esta instancia en el certamen internacional. Sin embargo, en la Liga BetPlay 2025-II deberán recomponer el camino, ya que en sus dos primeras salidas no han logrado sumar puntos: cayeron 3-1 ante Atlético Nacional y 2-1 frente a Fortaleza, ambos compromisos como visitantes.