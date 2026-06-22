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Gol Caracol  / Vea el gol con el que Lionel Messi le quitó el récord a Miroslav Klose en los Mundiales

Vea el gol con el que Lionel Messi le quitó el récord a Miroslav Klose en los Mundiales

Lionel Messi tomó revancha, tras errar un penalti, y abrió la cuenta para Argentina en el duelo contra Austria, por el grupo J de la Copa del Mundo. ¡Acá el VIDEO completo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Lionel Messi, jugador de Argentina.
Lionel Messi, jugador de Argentina.
afp.

Argentina abrió la cuenta en el marcador frente a Austria con gol de Lionel Messi, quien minutos antes había errado un penalti, en el estadio de Dallas.

A los 38 minutos, Facundo Medina se desprendió por el costado izquierdo y lanzó un pase al área; Thiago Almada dejar pasar la pelota y Messi aparece con un zurdazo letal y bien ajustado al poste del arco austriaco.

Vea el gol de Lionel Messi:

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