Vea el gol con el que Lionel Messi le quitó el récord a Miroslav Klose en los Mundiales

Argentina abrió la cuenta en el marcador frente a Austria con gol de Lionel Messi, quien minutos antes había errado un penalti, en el estadio de Dallas.

A los 38 minutos, Facundo Medina se desprendió por el costado izquierdo y lanzó un pase al área; Thiago Almada dejar pasar la pelota y Messi aparece con un zurdazo letal y bien ajustado al poste del arco austriaco.

Vea el gol de Lionel Messi: