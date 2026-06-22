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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras doblete de Lionel Messi a Austria

Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras doblete de Lionel Messi a Austria

Lionel Messi fue la gran figura en triunfo de Argentina sobre Austria este lunes, y tras su doblete, quedó muy bien posicionado en la tabla de goleadores del Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Lionel Messi marcó doblete con Argentina vs. Austria en el Mundial 2026.
Lionel Messi marcó doblete con Argentina vs. Austria en el Mundial 2026.
Foto: AFP

Lionel Messi lideró este martes el triunfo de la Selección Argentina 2-0 sobre Austria, en compromiso válido por la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026. Además de otorgarle los tres puntos a la 'albiceleste', la dianas anotadas en el césped de juego del estadio de Dallas, le permitieron al 'crack' rosarino ampliar su cuota goleadora en la actual cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá.

Hay que precisar que en la primera jornada, Messi Cuccittini le convirtió triplete a Argelia, por lo que con los goles frente a los austriacos, llegó a cinco 'gritos sagrados' en el campeonato.

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¿Cómo quedó la tabla de máximos goleadores de los Mundiales, tras gol de Lionel Messi?

La popular 'Pulga' le sacó dos tanto de ventaja a Jonathan David, delantero de la Selección Canadá y que juega este miércoles frente a Suiza, y a Deniz Undav, gran figura de Alemania frente a Costa de Marfil. En el listado de goleadores del Mundial 2026 también aparece Kylian Mbappé, capitán y figura de la Selección Francia, Harry Kane, artillero de Inglaterra, y Erling Haaland, atacante de Noruega, todos con dos goles. El galo y el nórdico juegan más tarde este martes.

Lionel Messi, jugador de Argentina.
Lionel Messi, jugador de Argentina.
AFP.

Así va la tabla de goleadores del Mundial 2026:

5 goles: Lionel Messi (Argentina)

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3 goles: David (Canadá), Undav (Alemania)

2 goles: Araújo (Uruguay), Ayari (Suecia), Balogun (Estados Unidos), Brobbey (Países Bajos), Cunha (Brasil), Gakpo (Países Bajos), Haaland (Noruega), Havertz (Alemania), Just (Nueva Zelanda), Kamada (Japón), Kane (Inglaterra), Larin (Canadá), Manzambi (Suiza), Mbappé (Francia), Oiarzabal (España), Saibari (Marruecos), Summerville (Países Bajos), Ueda (Japón), Vinícius Júnior (Brasil)

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1 gol: Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Barcola (Francia), Baturina (Croacia), Bellingham (Inglaterra), Brown (Alemania), Campaz (Colombia), Canobbio (Uruguay), Comenencia (Curazao), Diallo (Costa de Marfil), Díaz (Colombia), Elanga (Suecia), Embolo (Suiza), Fayzullayev (Uzbekistán), Freeman (Estados Unidos), Galarza (Paraguay), Neves (Portugal), Gyökeres (Suecia), Trezegiet (Egipto), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Ito (Japón), Jiménez (México), Kessie (Costa de Marfil), Krejci (República Checa), Lukic (Bosnia), Mahmic (Bosnia), Marfo Yirenkyi (Ghana), Mauricio (Paraguay), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Mejia (Colombia), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Nmecha (Alemania), Oh (Corea del Sur), Østigård (Noruega), Pina (Cabo Verde), Quiñones (México), Rashford (Inglaterra), Rekik (Túnez), Reyna (Estados Unidos), Rezaian (Irán), Romo Barron (México), Sadílek (República Checa), Salah (Egipto), Saliba (Canadá), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Surman (Nueva Zelanda), Svanberg (Suecia), Van Dijk (Países Bajos), Varela (Cabo Verde), Vargas (Suiza), Wissa (República Democrática de Congo), Xhaka (Suiza), Yamal (España), Zico (Egipto).

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