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Gol Caracol  / Así es el calendario de Millonarios en la Copa Sudamericana 2026; fechas y horarios confirmados

Así es el calendario de Millonarios en la Copa Sudamericana 2026; fechas y horarios confirmados

Luego del sorteo de la Copa Sudamericana 2026, este viernes, se conoció el camino que tendrá Millonarios en la fase de grupos frente a Sao Paulo, Boston River y O'Higgins.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Millonarios en la Liga BetPlay 2026-I - Foto:
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