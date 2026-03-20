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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jugó en Millonarios y pasa difícil momento; hospitalizado de urgencia y ya hay hallazgo que inquieta

Jugó en Millonarios y pasa difícil momento; hospitalizado de urgencia y ya hay hallazgo que inquieta

La salud de un exjugador campeón con Millonarios genera preocupación tras ser hospitalizado de urgencia en Manizales. Un hallazgo médico complica su situación y mantiene en alerta al fútbol colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Jugadores de Millonarios.
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