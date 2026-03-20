Jugó en Millonarios y pasa difícil momento; hospitalizado de urgencia y ya hay hallazgo que inquieta

Un exjugador campeón con Millonarios atraviesa horas delicadas tras ser hospitalizado de urgencia en Manizales, luego de presentar complicaciones de salud que derivaron en un diagnóstico preocupante. La situación ha generado inquietud en el entorno del fútbol colombiano, especialmente entre quienes recuerdan su paso por el club embajador.

Se trata de Alonso ‘Pocillo’ López, histórico futbolista caldense que permanece internado en el SES Hospital Universitario de Caldas desde hace varios días. El exjugador, de 70 años, ingresó al centro médico tras sentir un fuerte dolor que obligó a su traslado inmediato.

Según relató su compañera, en declaraciones recogidas por 'La Patria', ,medio que dio cuenta de la noticia, los exámenes médicos arrojaron un resultado complejo: “Le detectaron una masa maligna en el cerebro. Lo delicado es que no se la pueden extraer porque se muere”. Además, explicó que actualmente el objetivo de los especialistas es manejar el dolor y acompañar su evolución clínica, en medio de un panorama reservado.

López es considerado como uno de los futbolistas más importantes que ha dado el departamento de Caldas. Inició su carrera como lateral derecho, aunque con el paso de los años se transformó en volante creativo, destacándose por su técnica y lectura de juego. Su proceso comenzó en equipos locales y selecciones departamentales, lo que le permitió dar el salto al profesionalismo.



Su etapa más recordada la vivió en Millonarios, club con el que fue campeón en 1978 bajo la dirección de Gabriel Ochoa Uribe. Allí también debutó años antes, consolidándose como un jugador versátil y confiable. Su carrera se extendió hasta 1986, cuando se retiró en Cristal Caldas, equipo que en ese momento dirigía Francisco Maturana.

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Entre sus recuerdos más curiosos aparece una anécdota con Pelé, ocurrida en 1984 durante una visita del brasileño a Colombia. En ese entonces, el legendario futbolista lo llamó personalmente para tomarse una foto, un gesto poco habitual que quedó inmortalizado y que con el tiempo se convirtió en una historia especial dentro de su trayectoria.

Alonso 'Pocillo' López con Pelé en 1984. Millonarios.