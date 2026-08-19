Así fue el último partido entre Santa Fe y River Plate; había pandemia del COVID y atajó Enzo Pérez

Este miércoles 19 de agosto, el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá vuelve a encender sus luces para recibir un esperado duelo internacional. Independiente Santa Fe se enfrentará al argentino River Plate en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro, inicialmente programado para la semana pasada, tuvo que ser reprogramado debido al fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

Tras superar la emergencia nacional, el fútbol regresa a la capital como un símbolo de resiliencia y unión. Durante los días posteriores al sismo, varias figuras del deporte se solidarizaron con los afectados y acompañaron al país en medio de la emergencia. Ahora, el regreso de la competencia al estadio representa también un momento para recuperar la normalidad y volver a unir a los aficionados alrededor del fútbol.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en el Estadio El Campín fue el 3 de mayo de 2018, por la Copa Libertadores. En aquella ocasión, el conjunto argentino se impuso 1-0 con un gol de Lucas Pratto.

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Años más tarde, el 19 de mayo de 2021 se volvieron a enfrentar. Para ese entonces, River Plate sufrió un brote masivo de COVID-19 que dejó fuera a sus cuatro arqueros inscritos. Ante la negativa de la Conmebol de inscribir guardametas juveniles y con apenas 11 jugadores disponibles sin suplentes, el técnico argentino Marcelo Gallardo debió improvisar, y fue allí donde el mediocampista Enzo Pérez se puso los guantes y atajó el encuentro.



Finalmente, el equipo bogotano perdió 2-1 contra el equipo 'millonario'. Los argentinos quedaron líderes del Grupo D de la Copa Libertadores. De otro lado, Santa Fe quedó fuera del torneo. Cabe recordar, que los 'cardenales' hicieron de local contra River en Paraguay, en un juego que terminó con un pálido 0-0. En ese entonces, se presentó un estallido social en Colombia, que impidió la realización de tal juego.

Santa Fe vs River Plate; primer encuentro por los octavos de final en la Copa Sudamericana Fotografía de: AFP

Así las cosas, el panorama actual promete un encuentro de alta intensidad y con presentes muy distintos. Santa Fe, dirigido por Pablo Repetto, llega motivado tras firmar una sólida fase de clasificación en la que eliminó al Caracas FC con una sólida victoria en sus dos partidos, tanto de ida como de vuelta, de la mano con el delantero Hugo Rodallega como principal referente de área y capitán.

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Ahora, los 'cardenales' buscarán hacer una buena presentación ante sus hinchas en El Campín y tener la opción de seguir en carrera en la Sudamericana 2026.

Por su parte, el River Plate de Eduardo Chacho Coudet asume el reto internacional en medio de un proceso de reestructuración deportiva. Aunque el 'millonario' cuenta con figuras de peso mundial como los campeones Nicolás Otamendi, Thiago Almada y Ángel Correa, llega debilitado por las bajas obligadas en defensa de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. Sin embargo, la historia respalda a los argentinos, ya que Santa Fe nunca ha podido derrotar a River en sus seis enfrentamientos oficiales previos.