Al 'Dibu' Martínez le trajeron reemplazo en Aston Villa, a días de que Juventus rechazara su fichaje

El Aston Villa anunció el miércoles los fichajes del guardameta internacional japonés Zion Suzuki y del defensa italiano Matteo Ruggeri, dos refuerzos para la defensa del club inglés, que disputará la Liga de Campeones.

Suzuki, de 23 años y protagonista de un gran Mundial 2026, podría poner en la rampa de salida al argentino Emiliano Martínez.

El 'Dibu', campeón del mundo con Argentina en 2022 y finalista en 2026, ha despertado interés de varios clubes italianos.

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Suzuki llega al vigente campeón de Europa League procedente del Parma de Serie A, por un traspaso que según los medios rondaría los 35 millones de euros (40 millones de dólares).



Nacido en Estados Unidos, Suzuki debutó a los 18 años con el club japonés Urawa Red Diamonds. Tras un breve período en Bélgica con el Sint-Truiden, el guardameta ha pasado las dos últimas temporadas en Parma.

También se anunció el miércoles la llegada del lateral izquierdo italiano Matteo Ruggeri, procedente del Atlético de Madrid.

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El joven de 24 años ascendió por las categorías inferiores del Atalanta hasta el primer equipo, con el que conquistó la Europa League en 2024.

La pasada temporada se unió al Atlético de Madrid y sumó 47 partidos entre todas las competiciones.

Internacional Sub-21, Ruggeri ha sido convocado con la selección absoluta italiana, sin haber llegado todavía a debutar.

El Aston Villa se refuerza así en el sector defensivo de cara a una temporada en la que disputará la Liga de Campeones.

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Ahora, habrá qué ver qué sucede con el 'Dibu' Martínez, quien, a solo días de ser rechazado por la Juventus; ahora en Aston Villa le trajeron competencia directa para la titularidad del arco en los 'villanos'.

Se viene una temporada complicada y trascendental para el argentino, quien, al parecer, ya no encontraría nuevo equipo en este mercado de fichajes, debido a que nadie ha entrado a negociar con los de Birmingham por sus derechos deportivos.