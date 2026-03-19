Convocatoria de la Selección Colombia dejó ausentes; sorprendió el no llamado de Yerry Mina

El profesor Néstor Lorenzo hizo oficial hace pocos minutos la convocatoria de la Selección Colombia, que tiene en el camino preparatorio para el Mundial 2026 dos rivales europeos, con jugadores importantes a nivel internacional como lo son Croacia y Francia. Esas serán unas pruebas de fuego para el equipo nacional, que quedó ubicado en el grupo K de la cita orbital junto Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

Ya con el listado en mano, desde ya se observó la ausencia de varios futbolistas, liderados por el defensor Yerry Mina, del Cagliari italiano, quien es uno de los habituales en los llamados del cuerpo técnico del seleccionado colombiano. El nacido en Guachené, en el departamento del Cauca, estuvo el primer tiempo frente a Pisa y salió entre los jugadores disponibles para el duelo de este viernes contra Nápoles.

Con relación a los llamados de Lorenzo de la fecha de noviembre de 2025, no aparecieron el lateral izquierdo Álvaro Angulo, de regularidad en Pumas UNAM de México; el defensor central Carlos Cuesta, quien estuvo lesionado y ya regresó con Vasco da Gama; el volante de primera línea Juan Camilo Portilla, del Paranaense brasileño; y Yaser Asprilla, suplente del Galatasaray turco y que viene buscando su lugar ante el cambio de camiseta para la presente temporada.

De otra parte, jugadores como el mediocampista Nelson Deossa y el delantero Juan Camilo Hernández, del Real Betis, fueron futbolistas que tampoco aparecieron para los duelos con croatas y franceses. Los dos han tenido presencia con el adiestrador argentino en anteriores oportunidades.



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Hora y dónde ver los partidos de la Selección Colombia en la fecha FIFA de marzo

El jueves 26 de marzo, la 'tricolor' enfrentará a Croacia, desde las 6:30 p.m., en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, Estados Unidos, mientras que el duelo contra Francia está programado para el domingo 29 del mismo mes, pero a las 3:00 de la tarde, en el estadio Northwest Stadium, Landover, Maryland. Ambos juegos con transmisión del portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol), la señal principal de Caracol Televisión y la aplicación de DITU (https://ditutv.lat/descargar/).

Juan Camilo Hernández durante un partido con la Selección Colombia AFP