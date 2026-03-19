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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Convocatoria de la Selección Colombia dejó ausentes; sorprendió el no llamado de Yerry Mina

Convocatoria de la Selección Colombia dejó ausentes; sorprendió el no llamado de Yerry Mina

La Selección Colombia ya tiene su grupo de jugadores convocados para los duelos frente a Croacia y Francia, del 26 y el 29 de marzo próximos, que servirán de cara al Mundial 2026.

Por: Sebastián Camilo Gómez Amado
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Yerry Mina y Néstor Lorenzo, en un partido de la Selección Colombia por Eliminatorias Sudamericanas
Yerry Mina y Néstor Lorenzo, en un partido de la Selección Colombia por Eliminatorias Sudamericanas
AFP

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