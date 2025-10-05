Así quedó el grupo E, del que podría salir el rival de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20

La selección sub-20 de Francia garantizó su avance a octavos de final entre los cuatro mejores terceros al sumar seis puntos con su triunfo por 0-6 ante Nueva Caledonia, en el cierre del grupo E del Mundial de la categoría, en el que el debutante oceánico se despidió sin puntos.

Los galos son, por ahora, el tercero con mayor cantidad de unidades sumadas entre los seis grupos del certamen, y solo espera por su ubicación final para conocer su próximo rival, pues en el grupo F puede haber otro tercero con la misma cantidad de puntos.

Francia logró su segundo triunfo del certamen en una zona que terminó con un triple empate en seis puntos, liderada por Estados Unidos con mejor diferencia de goles con (+10) seguido de Sudáfrica con (+5), quienes avanzaron directo, mientras que los ‘Bleus’ quedaron con (+4).

Tres goles del mediocampista Andrea Le Borgne, en los minutos 11, 82 y 93, un doblete de Lucas Michal al 55 y 84 y otro de Gabin Bernardeau en el 91, concretaron el triunfo ante una Nueva Caledonia que se quebró sobre el final.



La selección sub-20 de Sudáfrica venció este domingo de remontada por 2-1 a Estados Unidos y se clasificó para los octavos de final del Mundial juvenil que se disputa en Chile como segunda del grupo E, que cerró con un triple empate a 6 puntos.

A pesar de la derrota, el equipo de las Barras y las Estrellas obtuvo el primer lugar, Sudáfrica quedó en el segundo y Francia, que vapuleó hoy por 0-6 a la debutante Nueva Caledonia, quedó en el tercer puesto y espera acceder a la fase de los mejores dieciséis como una de las cuatro mejores terceras de la fase de grupos.

Nueva Caledonia cerró el grupo E tras enlazar tres derrotas por goleada, encajar 20 goles en 3 partidos y apenas anotar uno.



Tabla de posiciones grupo E Mundial Sub-20

Equipo PG DG Pts Estados Unidos Sub-20 2 10 6 Sudáfrica Sub-20 2 5 6 Francia Sub-20 2 4 6 Nueva Caledonia Sub-20 0 -19 0