Titulares confirmados de Selección Colombia vs. Nigeria, en Mundial Sub-20; dos novedades

La Selección Colombia se medirá en su tercera salida de la fase de grupos del Mundial Sub-20 a Nigeria. La ‘tricolor’ buscará ganar su zona para conocer a su rival en los octavos de final del certamen orbital que se disputa en Chile.

Cabe recordar que en su más reciente presentación en la Copa del Mundo Sub-20, Colombia igualó sin goles frente a Noruega.

Para el juego ante Nigeria, César Torres realizó dos variantes en comparación con el partido anterior, ya que frente a los africanos José Cavadia y Joel Canchimbo harán parte del once inicial en el Estadio Fiscal de Talca, donde el balón comenzará a rodar desde las 6:00 p. m. (hora colombiana).



Formación de Colombia

Arquero: Jordan García

Defensas: Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar García, Juan Arizala

Volantes: Kener González, Elkin Rivero, José Cavadia

Delanteros: Óscar Perea, Joel Canchimbo, Néyser Villarreal