Así quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga, tras Hamburgo 2-2 Bayern Múnich

La fecha 20 de la Bundesliga dejó una de las mayores sorpresas de la temporada. Este sábado 31 de enero, en el Volksparkstadion, Hamburgo, quien no vive su mejor momento, empató 2-2 con Bayern Múnich, que, otra vez, cedió terreno. Y es que el segundo juego consecutivo, en el rentado local, que los de Vincent Kompany no ganan.

Recordemos que, en la anterior jornada, perdieron su invicto, tras ser derrotados, en condición de local, por 1-2 por Augsburgo. En aquel entonces, los goles de la visita fueron obra de Arthur Chaves y Han-Noah Massengo, mientras que Hiroki Itō descontó. Dicho resultados dejó a más de uno con la boca abierta y fue una advertencia.

Sin embargo, al parecer, Bayern Múnich no aprendió la lección. La historia contra Hamburgo empezó complicada por la anotación de Fábio Vieira, quien se reportó al minuto 34', de penalti. Posteriormente, el conjunto que hizo de visitante reaccionó y logró la igualdad por intermedio de Harry Kane, al 42', haciendo un llamado a la calma.

El todopoderoso Bayern no encontraba los caminos hasta que apareció Luis Díaz. El colombiano había iniciado en el bando de suplentes, saltó a la cancha y, en la primera pelota que tocó, infló las redes. Cuando transcurría el minuto 46, los de Múnich se fueron arriba en el marcador, pero la alegría les duró poco, ya que les empataron.



Luis Díaz en Hamburgo vs. Bayern Múnich por la Bundesliga. AFP

Luka Vušković fue el encargado de amargarle la fiesta a los de 'Lucho' y compañía. Al final fue 2-2, lo que desató la algarabía en Hamburgo y sus miles de hinchas que fueron a acompañarlo. La otra cara de la moneda fue para el Bayern Múnich, donde ya empieza a haber preocupación, producto de dos compromisos sin celebrar triunfos.

Ahora, el cuadro de Vincent Kompany recibirá a Hoffenheim, en el Allianz Arena, el domingo 8 de febrero, a las 11:30 de la mañana (hora de Colombia), por la fecha 21 de Bundesliga. Allí, espera reencontrarse con la victoria y evitar que Borussia Dortmund, su más cercano perseguidor, se siga acercando a la parte alta de la tabla.

Luis Díaz y una nueva celebración del Bayern Múnich en la Bundesliga con Bayern Múnich. Getty

Tabla de posiciones de la Bundesliga: fecha 20