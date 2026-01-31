Luis Díaz entró y marcó; vea acá su gol en Hamburgo vs. Bayern Múnich por la Bundesliga

En la primera pelota que tocó Luis Díaz en el partido entre Hamburgo vs. Bayern Múnich fue al fondo, con dirección de gol. El extremo guajiro empezó el juego de este sábado como suplente, pero para el inicio de la segunda parte, entró de cambio.

Nada más iban unos segundos del complementario cuando el exLiverpool recibió el balón en el área, y en medio de los zagueros rivales, definió con sutileza para 1-2 parcial de los 'bávaros' en el Volksparkstadion. La asistencia fue de Michael Olise.

Vea acá el gol de Luis Díaz HOY en Hamburgo vs. Bayern Múnich por la Bundesliga: