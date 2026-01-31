Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz entró y marcó; vea acá su gol en Hamburgo vs. Bayern Múnich por la Bundesliga

Luis Díaz entró y marcó; vea acá su gol en Hamburgo vs. Bayern Múnich por la Bundesliga

El guajiro llevaba pocos segundos en cancha cuando envió la pelota al fondo de la red, para darle una nueva celebración al Bayern Múnich. ¡Así fue el gol de Luis Díaz!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad