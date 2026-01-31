Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así quedó la tabla de goleadores en la Bundesliga, tras gol de Luis Díaz al Hamburgo

Así quedó la tabla de goleadores en la Bundesliga, tras gol de Luis Díaz al Hamburgo

Luis Díaz convirtió este sábado en lo que fue el empate a dos del Bayern Múnich en su visita al Hamburgo. ¡Conozca cómo está la tabla de goleadores en el campeonato alemán!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Díaz en Hamburgo vs. Bayern Múnich por la Bundesliga.
Luis Díaz en Hamburgo vs. Bayern Múnich por la Bundesliga.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad