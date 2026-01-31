Así quedó la tabla de goleadores en la Bundesliga, tras gol de Luis Díaz al Hamburgo

¡Qué nivel el de Luis Díaz con Bayern Múnich! El guajiro ha tenido una temporada extraordinaria con el elenco 'bávaro' no sólo en la Bundesliga, sino también en los otros torneos que disputan. Este sábado, el número '14' sólo necesitó de pocos segundos en cancha para dejar su sello anotador en el 2-2 de su escuadra que visitó al combativo Hamburgo.

'Lucho' comenzó el juego en el Volksparkstadion en el banco de suplentes, pero para el inicio de la parte complementaria, Vincent Kompany, DT de los rojos de Baviera, lo envió al campo para desequilibrar por la banda y no defraudó. Primera pelota que tocó y la mandó a guardar; definición sutil tras un gran pase por parte de Michael Olise.

Esa diana, que significó el 1-2 parcial para su equipo, le permitió a la figura de la Selección Colombia completar los 10 'gritos sagrados' en el campeonato 'teutón', en 19 compromisos disputados en la campaña 2025/2026. A eso, adicionarle que también ha repartido ocho asistencias; todo un generador de juego.

Luis Díaz y una nueva celebración del Bayern Múnich en la Bundesliga con Bayern Múnich. Getty

Igualmente, este nuevo tanto con los 'bávaros' en la Bundesliga le permitió a Díaz Marulanda igualar a su compañero de equipo, Olise y Haris Tabaković, del Borussia Mönchengladbach), aunque aún está muy lejos de Harry Kane, quien lidera con bastante margen la clasificación de artilleros.



Así quedó la tabla de goleadores en la Bundesliga 2025/2026, tras gol de Luis Díaz al Hamburgo:

Harry Kane (Bayern Múnich) - 22 goles Deniz Undav (Stuttgart) - 11 goles Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach) - 10 goles Michael Olise (Bayern Múnich) - 10 goles Luis Díaz (Bayern Múnich) - 10 goles Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) - 8 goles Andrej Kramarić (Hoffenheim) - 8 goles Saïd El Mala (Colonia) - 7 goles Yan Diomande (R. B. Leipzig) - 7 goles Mohamed Amoura (Wolfsburgo) 7 goles

Reviva acá el gol de Luis Díaz en Hamburgo vs. Bayern Múnich por la Bundesliga

¡LUCHO QUERIDO, ESTÁS ENCENDIDÍSIMO! ¡JUGADÓN DEL BAYERN MUNICH PARA DÁRSELO VUELTA AL HAMBURGO DE LA MANO DE LUIS DÍAZ!



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/cA4ld6MrqK — SportsCenter (@SC_ESPN) January 31, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

El calendario del fútbol en Europa indica que será el domingo 8 de febrero cuando reciban en el Allianz Arena al Hoffenheim. El balón rodará a las 11:30 de la mañana, en horario de Colombia.