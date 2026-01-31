Luis Díaz volvió a brillar, pero al Bayern Múnich no le alcanzó: anotó gol en el 2-2 con Hamburgo

Bayern Múnich empató 2-2 con el Hamburgo y completó dos jornadas sin ganar por la Bundesliga. El colombiano Luis Díaz no fue titular, pero ingresó en la segunda parte y anotó el segundo tanto de los 'bávaros'.

El local se puso en ventaja a los 34 minutosmcon gol de penalti de Fábio Vieira luego de una falta dentro del área provocada por Joshua Kimmich. Los 'bávaros' igualaron al 42' con una accidentada anotación de Harry Kane.

Para la segunda parte, Vincent Kompany envió a la cancha a Luis Díaz. Al 46', en la primera que tocó, el guajiro anotó, tras un gran pase filtrado de Michael Olise.

Hamburgo no se quedó atrás y logró la paridad al 53'. Centro al área y cabezazo de Luka Vuskovic. Al final no hubo tiempo para más y todo quedó en tablas.