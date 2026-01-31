Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz volvió a brillar, pero al Bayern Múnich no le alcanzó: anotó gol en el 2-2 con Hamburgo

Luis Díaz volvió a brillar, pero al Bayern Múnich no le alcanzó: anotó gol en el 2-2 con Hamburgo

El colombiano Luis Díaz fue figura en la visita del Bayern Múnich al Hamburgo por la fecha 20 de la Bundesliga de Alemania.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Díaz celebrando su gol contra Hamburgo.
Luis Díaz celebrando su gol contra Hamburgo.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad