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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones del grupo H, en el Mundial 2026, tras Arabia Saudita 1-1 Uruguay

Así quedó la tabla de posiciones del grupo H, en el Mundial 2026, tras Arabia Saudita 1-1 Uruguay

Árabes y sudamericanos dividieron puntos en Miami, este lunes, por el duelo correspondiente a la primera jornada del grupo H del certamen mundialista. Así quedó la tabla.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de jun, 2026
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Acción de juego en el duelo entre Arabia Saudita vs. Uruguay, por el Mundial 2026.
Acción de juego en el duelo entre Arabia Saudita vs. Uruguay, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Uruguay empató 1-1 con Arabia Saudita en su debut en el Mundial de Norteamérica, a pesar de un gran segundo tiempo que hizo pensar a la Celeste con una remontada.

Los sauditas hicieron enmudecer a los numerosos aficionados uruguayos en el Hard Rock Stadium de Miami al abrir el marcador con un disparo del central Abdulelah Al Amri (41').

Un gol del extremo Maximiliano Araújo en el minuto 80', en pleno acoso de Uruguay, hizo pensar en una victoria para la selección sudamericana, pero una gran actuación del portero saudita, Mohamed Al Owaiss, ató el empate para los suyos.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo H, en el Mundial 2026:

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Pos.EquipoPJPTSGD
1Uruguay110
2Arabia Saudita110
3España110
4Cabo Verde110
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