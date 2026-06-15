Vea el gol de Maximiliano Araújo en Arabia Saudita vs. Uruguay, en el Mundial 2026

Uruguay sufrió más de la cuenta y logró el empate frente a Arabia Saudita con gol de Maximiliano Araújo sobre el final del partido.

A los 80 minutos, los charrúas lanzaron un centro, Federico Viñas remató de cabeza, el arquero Mohammed Al-Owais atajó, pero en el rebote Arújo marcó de pierna zurda.

Vea el gol de Maximiliano Araújo:

¡EMPATÓ URUGUAY!



Maxi Araújo puso el 1-1 ante Arabia Saudita e ilusiona a los charrúas. pic.twitter.com/oZPw2tWqWU — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026