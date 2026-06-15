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Gol Caracol  / Vea el gol de Maximiliano Araújo en Arabia Saudita vs. Uruguay, en el Mundial 2026

Vea el gol de Maximiliano Araújo en Arabia Saudita vs. Uruguay, en el Mundial 2026

Uruguayo consiguió el empate contra Arabia Saudita con un gol de Maximiliano Araújo sobre el final del encuentro, en el Hard Rock Stadium, en Miami. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de jun, 2026
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Maximiliano Araújo en Arabia Saudita vs. Uruguay.
Maximiliano Araújo en Arabia Saudita vs. Uruguay.
AFP.

Uruguay sufrió más de la cuenta y logró el empate frente a Arabia Saudita con gol de Maximiliano Araújo sobre el final del partido.

A los 80 minutos, los charrúas lanzaron un centro, Federico Viñas remató de cabeza, el arquero Mohammed Al-Owais atajó, pero en el rebote Arújo marcó de pierna zurda.

Vea el gol de Maximiliano Araújo:

Abdulelah Al-Amri en Arabia Saudita vs. Uruguay.
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Vea el gol de Abdulelah Al-Amri en Arabia Saudita vs. Uruguay, en el Mundial 2026

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