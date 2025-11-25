Así quedó la tabla de Champions League tras goleada del Chelsea al Barcelona en fecha 5

La quinta fecha de la Champions League tuvo sus primeros partidos el martes 25 de noviembre, día en el que la goleada sufrida por el ‘Barça’ en el estadio Stamford Bridge fue el marcador más sonado de la jornada.

Las anotaciones del Chelsea, que con 10 puntos quedó a 2 de los punteros (Bayern Múnich, Arsenal e Inter de Milán), llegaron con el francés Jules Koundé (27’, autogol), del brasileño Estevao (55’) y del británico (73’).

Los marcadores completos del día, entre los que también se desatacó al derrota del Manchester City 0-2 de local contra el Bayer Leverkusen, fueron los siguientes:

⦁ Fecha 5 (noviembre 25)

Ajax 0-2 Benfica

Galatasaray 0-1 Royal Union

Bodo/Glimt 2-3 Juventus

Borussia Dortmund 4-0 Villarreal

Chelsea 3-0 Barcelona

Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen

Marsella 2-1 Newcastle

Napoli 2-0 Qarabag

Slavia Praga 0-0 Athletic Bilbao

⦁ Resto de partidos (noviembre 26)

Copenhague vs. Kairat Almaty

Pafos vs. Mónaco

Arsenal vs. Bayern Múnich

Atlético de Madrid vs. Inter de Milán

Eintracht Frankfurt vs. Atalanta

Liverpool vs. PSV

Olympiacos vs. Real Madrid

PSG vs. Tottenham

Sporting Lisboa vs. Brujas



Tabla de posiciones, Champions League: fecha 5

Así quedó la clasificación con los resultados del martes 25 de noviembre:



1. Bayern Múnich: 12 puntos

2. Arsenal: 12

3. Inter de Milán: 12

4. Borussia Dortmund: 10

5. Chelsea: 10

6. Manchester City: 10

7. PSG: 9

8. Newcastle: 9

9. Real Madrid: 9

10. Liverpool: 9

11. Galatasaray: 9

12. Tottanham: 8

13. Bayern Leverkusen: 8

14. Sporting Lisboa: 7

15. Barcelona: 7

16. Qarabag: 7

17. Atalanta: 7

18. Napoli: 7

19. Marsella: 6

20. Atlético de Madrid: 6

21. Juventus: 6

22. Royal Union: 6

23. PSV: 5

24. Mónaco: 5

25. Pafos: 5

26. Brujas: 4

27. Eintracht Frankfurt: 4

28. Athletic Bilbao: 4

29. Benfica: 3

30. Slavia Praga: 3

31. Bodo/Glimt: 2

32. Olympiacos: 2

33. Villarreal: 1

34. Copenhague: 1

35. Kairat Almaty: 1

36. Ajax: 0

- Los 8 primeros van a octavos de final.

- Del noveno al 24 van a los 'playoffs'.