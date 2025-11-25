Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Así quedó la tabla de Champions League tras goleada del Chelsea al Barcelona en fecha 5

Así quedó la tabla de Champions League tras goleada del Chelsea al Barcelona en fecha 5

El conjunto catalán sufrió la derrota más ruidosa del día al caer 3-0 en Londres, Inglaterra, resultado con el que quedó en la casilla 15 de la clasificación.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 25 de nov, 2025
Comparta en:
Chelsea vs. Barcelona: así quedó la tabla de posiciones de la Champions en fecha 5.jpg
Cheñsea goleó al 'Barça' y se acercó a los líderes de la Champions
Foto: Barcelona FC.

Publicidad

Publicidad

Publicidad