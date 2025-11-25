Así quedó la tabla de Champions League tras goleada del Chelsea al Barcelona en fecha 5

Publicidad
La quinta fecha de la Champions League tuvo sus primeros partidos el martes 25 de noviembre, día en el que la goleada sufrida por el ‘Barça’ en el estadio Stamford Bridge fue el marcador más sonado de la jornada.
Las anotaciones del Chelsea, que con 10 puntos quedó a 2 de los punteros (Bayern Múnich, Arsenal e Inter de Milán), llegaron con el francés Jules Koundé (27’, autogol), del brasileño Estevao (55’) y del británico (73’).
Los marcadores completos del día, entre los que también se desatacó al derrota del Manchester City 0-2 de local contra el Bayer Leverkusen, fueron los siguientes:
⦁ Fecha 5 (noviembre 25)
Ajax 0-2 Benfica
Galatasaray 0-1 Royal Union
Bodo/Glimt 2-3 Juventus
Borussia Dortmund 4-0 Villarreal
Chelsea 3-0 Barcelona
Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen
Marsella 2-1 Newcastle
Napoli 2-0 Qarabag
Slavia Praga 0-0 Athletic Bilbao
⦁ Resto de partidos (noviembre 26)
Copenhague vs. Kairat Almaty
Pafos vs. Mónaco
Arsenal vs. Bayern Múnich
Atlético de Madrid vs. Inter de Milán
Eintracht Frankfurt vs. Atalanta
Liverpool vs. PSV
Olympiacos vs. Real Madrid
PSG vs. Tottenham
Sporting Lisboa vs. Brujas
Así quedó la clasificación con los resultados del martes 25 de noviembre:
1. Bayern Múnich: 12 puntos
2. Arsenal: 12
3. Inter de Milán: 12
4. Borussia Dortmund: 10
5. Chelsea: 10
6. Manchester City: 10
7. PSG: 9
8. Newcastle: 9
9. Real Madrid: 9
10. Liverpool: 9
11. Galatasaray: 9
12. Tottanham: 8
13. Bayern Leverkusen: 8
14. Sporting Lisboa: 7
15. Barcelona: 7
16. Qarabag: 7
17. Atalanta: 7
18. Napoli: 7
19. Marsella: 6
20. Atlético de Madrid: 6
21. Juventus: 6
22. Royal Union: 6
23. PSV: 5
24. Mónaco: 5
25. Pafos: 5
26. Brujas: 4
27. Eintracht Frankfurt: 4
28. Athletic Bilbao: 4
29. Benfica: 3
30. Slavia Praga: 3
31. Bodo/Glimt: 2
32. Olympiacos: 2
33. Villarreal: 1
34. Copenhague: 1
35. Kairat Almaty: 1
36. Ajax: 0
- Los 8 primeros van a octavos de final.
- Del noveno al 24 van a los 'playoffs'.