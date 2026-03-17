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Gol Caracol  / Atentos en Inter Miami; hay novedades con Lionel Messi para la Copa de Campeones de la Concacaf

Atentos en Inter Miami; hay novedades con Lionel Messi para la Copa de Campeones de la Concacaf

Luego de que los argentinos no pudieran viajar a Charlotte el pasado fin de semana para la cuarta jornada de la MLS, Inter Miami actualizó el reporte sobre su estado.

Por: EFE
Actualizado: 17 de mar, 2026
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