Atentos en Inter Miami; hay novedades con Lionel Messi para la Copa de Campeones de la Concacaf

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, afirmó este martes que Lionel Messi y Rodrigo De Paul, que no viajaron a Charlotte el pasado fin de semana para la cuarta jornada de la MLS, están "en perfectas condiciones" para la vuelta de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El técnico argentino indicó que consensuó con ambos jugadores que no fueran convocados a Charlotte para que pudieran descansar de cara al encuentro de este miércoles contra Nashville, en el que el Inter Miami se juega su futuro en el torneo continental.

"Es una final para nosotros. Esta competición nos ilusiona (y) tenemos la esperanza de seguir progresando y llegar a lo mas alto", añadió Mascherano en rueda de prensa.

Nashville e Inter Miami empataron 0-0 en la ida y la vuelta se jugará en Miami, con el inconveniente para los de Mascherano de que la regla del gol visitante sigue vigente en la Copa de Campeones de la Concacaf, por lo que un empate con goles les dejaría eliminados.



"Hay que ganar el partido, lamentablemente no pudimos convertir de visitantes. Mañana tenemos que ir a por esa victoria que nos clasifique", dijo el preparador. Para ello, Mascherano hizo un llamamiento a los seguidores del Inter Miami para que acudan a apoyarles por última vez al Chase Stadium, puesto que Las Garzas migrarán al nuevo estadio permanente del club, el Nu Stadium, a partir del 4 de abril.

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"Es un partido muy importante en el que vamos a necesitar su apoyo para poder pasar", agregó.

Messi y De Paul en el Inter de Miami AFP

El técnico también habló sobre la tarjeta roja que vio en Charlotte por protestar al árbitro, que le impedirá sentarse en el banquillo la siguiente jornada, y admitió que fue justa.

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"Estuve bien expulsado, mi actuación fue desmedida", señaló.

Pero aseguró que estaba "haciendo gestos a un jugador y no al árbitro" cuando recibió la primera amarilla.