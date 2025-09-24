Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Atentos en Once Caldas; si clasifica, este será su rival en semifinales de la Copa Sudamericana

Atentos en Once Caldas; si clasifica, este será su rival en semifinales de la Copa Sudamericana

Este miércoles, Atlético Mineiro y Bolívar se enfrentaron en Brasil y definieron al primer semifinalista de la Copa Sudamericana 2025.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de sept, 2025
Comparta en:
Mineiro vs. Bolívar.
Mineiro vs. Bolívar.
afp.

Publicidad

Publicidad

Publicidad