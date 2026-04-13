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Gol Caracol  / Atlético de Madrid vs. Barcelona EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Champions League

Atlético de Madrid vs. Barcelona EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Champions League

Este martes 14 de abril, Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan por el juego de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Los 'colchoneros' están 2-0 arriba en la serie.

Por: AFP
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Atlético de Madrid vs Barcelona
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AFP

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