Atlético de Madrid vs. Barcelona EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Champions League

Obligado a remontar un 2-0 en contra, el Barcelona mira con esperanza a su joven astro Lamine Yamal de cara a la vuelta de cuartos de final de Champions el martes contra el Atlético de Madrid. "Esto no ha acabado", se apresuró a escribir Yamal en su cuenta de Instagram tras la derrota en el Camp Nou el miércoles pasado. Los goles del argentino Julián Álvarez (45') y del noruego Alexander Sortloth (70') dieron una victoria al Atlético, que el Barca espera poder revertir en el Metropolitano.

"Lo daremos todo en la vuelta", había advertido Lamine, cuya magia tendrá que aparecer en Madrid como apareció el sábado en el derbi de LaLiga contra el Espanyol. El joven delantero azulgrana dio dos asistencias, marcó el tercer gol e inició la jugada del cuarto en el contundente triunfo 4-1 sobre los pericos, en el que fue elegido como el mejor jugador del encuentro.

La victoria no sólo asestó un golpe casi definitivo al campeonato español, que el Barca está cerca de revalidar, sino que insufló moral a hinchas y equipo. Los aficionados barcelonistas acabaron despidiendo a su equipo con gritos de "¡Sí se puede!" de cara al encuentro contra el Atlético en el que esperan de nuevo la magia de Lamine.



Uno de los mejores

El astro azulgrana, de 19 años, es el máximo goleador de su equipo con 22 goles en 43 partidos en lo que va de temporada, a lo que hay que añadir 18 asistencias. Lamine ya ha superado los 18 tantos que marcó en toda la temporada pasada en 55 encuentros y está muy cerca de las 25 asistencias que sirvió. "Estoy seguro de que se convertirá en uno de los mejores, quizá incluso en el mejor jugador en el futuro", afirmó el entrenador del Barça, Hansi Flick, el martes pasado en la previa del encuentro de ida contra el Atlético.

"Lo que hace es increíble", insistió Flick, para el que Lamine es un imprescindible al que siempre protegerá, según aseguró. El joven delantero azulgrana tiene, además, fijada la Copa de Europa como uno de sus grandes objetivos. "No pararé hasta que la traigamos (La Champions) de vuelta", afirmó la pasada temporada tras caer en semifinales contra el Inter de Milán.



Lamine Yamal es una de las figuras del Barcelona. AFP

Publicidad

Todo es posible

El Barcelon levantó la "Orejona" por última vez en 2015 y sus opciones pasan ahora por una remontada en un Metropolitano, que no se le ha dado mal en los últimos tiempos. En sus últimas diez visitas al feudo rojiblanco, el Barça ha ganado en siete ocasiones, las cinco últimas de forma consecutiva. A favor del Atlético figura que los colchoneros no han perdido ninguna de las 20 eliminatorias europeas que han jugado con Diego Pablo Simeone al frente del equipo como local.

El Atlético suele tener, además, bien controlado a Lamine con lo que el joven delantero azulgrana sólo ha podido marcarle un gol en diez encuentros. "Todo es posible. El Atlético es fantástico, pero nosotros tenemos un buen equipo y somos capaces de remontar. Queremos pasar de ronda", advirtió Flick.



Atlético de Madrid vs Barcelona EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido de la Champions Leagu

Es por eso mismo, que el próximo reto al cual se enfrentará el equipo 'alzulgrana' será este martes 14 de marzo, en condición de visitante, frente al Atlético de Madrid por la vuelta de los cuartos de la Champions League. El encuentro tiene como horario de apertura para Colombia a las 2:00 de la tarde y se disputará en el Metropolitano, en la ciudad de Madrid, España. El encuentro se podrá ver EN VIVO en TV para Colombia en ESPN y en la plataforma de 'streaming' de Disney+. Además, en nuestro portal de: www.golcaracol.com , encontrará las jugadas virales, los momentos más importantes, quien avanza a la siguiente fase y los golazos.

Publicidad