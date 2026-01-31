Síguenos en:
Atlético Nacional no pudo con Inter Miami, de Lionel Messi; derrota 1-2, en Medellín

Lionel Messi jugó 75 minutos, estrelló un balón en el palo, David Ospina le ahogó su grito de gol y fue la sensación en el estadio Atanasio Girardot.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de ene, 2026
Lionel Messi, figura de Inter Miami, fue la estrella contra Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot
Colprensa

