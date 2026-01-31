Atlético Nacional no pudo con Inter Miami, de Lionel Messi; derrota 1-2, en Medellín

Lionel Messi demostró, una vez más, por qué es uno de los mejores de la historia. Además de sus expresiones de talento y magia dentro de la cancha, en la victoria 1-2 de Inter Miami sobre Atlético Nacional, en Medellín, tuvo la mejor actitud posible. Desde que pisó suelo colombiano, el pasado viernes 30 de enero, tuvo una sonrisa.

Cada vez que compartió con la gente, respondió con un saludo, mirándolos a los ojos y transmitiendo alegría. De igual manera, con los jugadores del 'verdolaga', como Juan Manuel Rengifo, David Ospina, Edwin Cardona, entre otros, y el exarquero, René Higuita, cruzó palabras, entre risas y buena energía dentro del terreno de juego.

Ya en el desarrollo del compromiso, el astro argentino se mostró participativo, desde el pitazo inicial hasta que fue reemplazado al minuto 75. De hecho, firmó un remate de media distancia que fue atajado por el guardameta Ospina. Posteriormente, fue clave para el tanto del conjunto estadounidense, gracias a su presión alta.

El marcado se abrió por intermedio de Juan Rengifo, quien recibió un pase de Andrés Felipe Román, se perfiló y sacó un zurdazo al mejor estilo de Lionel Messi para inflars las redes. Sin embargo, la alegría duró poco, pues el portero, 'Chipi Chipi' Castillo cometió un error en salida y le dejó servido el esférico a 'la Pulga', quien casi marca.



'El enano' remató, pero se estrelló en el palo. Para su fortuna, el rebote cayó en los pies de Luis Suárez, que, de primera intención, definió para el 1-1 parcial. Todo parecía indicar que el compromiso finalizaría 1-1, pero pasó lo inesperado en el tiempo de adición de la parte complementaria, en el estadio Atanasgio Girardot, de Medellín.

En su afán por despejar, Elkin Rivero marcó en propia puerta el 1-2 definitivo, a favor de Inter Miami, que se llevó el triunfo de territorio colombiano. Recordemos que en su inicio de la gira por Sudamérica, habían enfrentado a Alianza Lima, contra quien perdieron 3-0, en Perú. Ahora, viajan a Ecuador para jugar contra el Barcelona.