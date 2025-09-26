Nacional vs. Millonarios, el clásico que acapara la jornada 13 de la Liga BetPlay II-2025

Atlético Nacional y Millonarios se enfrentarán este sábado en la jornada 13 de la Liga BetPlay II-2025, un clásico al que ambos equipos llegan necesitados de triunfo, pero con objetivos diferentes.

El 'verdolaga' viene de vencer 1-2 al Unión Magdalena y está siendo dirigido provisionalmente por Diego Arias, quien ocupó la dirección técnica del club tras la salida del argentino Javier Gandolfi hace menos de dos semanas.

El verde paisa es quinto con 20 puntos, a cuatro unidades del líder Atlético Bucaramanga, y sabe que un triunfo lo puede seguir acercando a los cuadrangulares semifinales.

Acción de juego en el duelo entre Nacional vs. Unión Magdalena, por Liga. Foto: Colprensa.

Para este partido, Arias posiblemente recupere a una de las figuras del equipo, el extremo Marino Hinestroza, quien volvió esta semana a los entrenamientos tras superar un esguince en el tobillo izquierdo.

Publicidad

Igualmente contará con el resto de su nómina, que incluye a varios internacionales colombianos como el arquero David Ospina, el central William Tesillo, el lateral Andrés Román, el centrocampista Jorman Campuzano, el creativo Edwin Cardona y el goleador Alfredo Morelos.

Millonarios, por su parte, viene de vencer 3-2 a Fortaleza el fin de semana anterior, pero sigue estancado en la mitad de la tabla, pues ocupa el puesto 12 con 14 unidades.

Publicidad

Por esa razón, el partido del sábado es clave porque una victoria puede acercar al equipo, dirigido por Hernán Torres, al octavo lugar y soñar con la clasificación a los cuadrangulares semifinales tras un flojo inicio de campeonato que llevó a la salida del entrenador David González a finales de agosto pasado.



Las dos sorpresas del campeonato

Fortaleza, cuarto con 21 puntos, y Atlético Bucaramanga, líder con 25, son las dos sorpresas del campeonato y se enfrentarán este viernes en Bogotá con el objetivo de mantenerse en la parte alta de la tabla.

Los bogotanos, que vienen de perder 3-2 con Millonarios, no contarán para este partido y varios más con su goleador, el juvenil Emilio Aristizábal, ni con su golero titular Jordan García, quienes hace parte de la selección colombiana que disputará el Mundial Sub-20 de Chile.

No obstante, el entrenador Sebastián Oliveros cuenta con el resto de los jugadores que incluye a los experimentados centrocampistas Jhon Velásquez y Andrés Ricaurte, de sobresalientes actuaciones en los últimos partidos.

Jugadores del Bucaramanga festejan el gol que le marcaron a Nacional en el Atanasio. Colprensa

Bucaramanga, entre tanto, apunta a alargar su buena racha de siete partidos sin perder, de los cuales ganó cinco y empató dos, pero no contará con su mejor jugador, el volante argentino Fabián Sambueza, a quien el entrenador Leonel Álvarez decidió darle descanso.

Publicidad

El estratega sí tendrá disponible el resto de su nómina que incluye al también argentino Luciano Pons, máximo goleador del torneo con siete goles; los experimentados centrales Carlos Henao y Jefferson Mena, y el portero Aldair Quintana.



Partidos de la jornada 13 de la Liga BetPlay II-2025:

26 de septiembre

Once Caldas vs. Boyacá Chicó

Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga.

Publicidad

27 de septiembre

Deportivo Pereira vs. Unión Magdalena

Alianza vs. Llaneros

Deportes Tolima vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. Millonarios.

28 de septiembre

América vs. Envigado

Águilas Doradas vs. Deportivo Cali

Santa Fe vs. La Equidad

Junior vs. Deportivo Pasto