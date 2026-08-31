¿Sebastián Viera, el técnico ideal para Junior?; "debe estar evaluando cosas, no sé si ahora"

En Junior decidieron sacar a Alfredo Arias a pesar de los dos títulos consecutivos que consiguió en la Liga BetPlay del fútbol colombiano. Los malos resultados llevaron a eso, pero hay dudas en el entorno sobre si hubo más motivos para que no continuara.

Por eso, y mientras suenan para reemplazarlo nombres como Alberto Gamero o Sebastián Viera, en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' contactaron a Julio Comesaña, quien es ídolo en el conjunto rojiblanco y dio su punto de vista de lo que pasa con la institución.

"Si pensamos sanamente, considero que debe haber alguna situación que no encuadra en lo que Junior pretende. Si lo vemos por lo que jugó y ganó, los antecedentes han sido buenos, pero yo no creo que lo saquen porque se le antoja a alguien; algo que no cuadra con la institución llevó a tomar esa decisión. Yo lo desconozco porque no hablo con nadie", afirmó el uruguayo.

Junior de Barranquilla Colprensa

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Y en 'Blog Deportivo' le preguntaron si Sebastián Viera es el ideal para tomar ese puesto, a pesar de no tener tanta experiencia, y ahí fue cuando Comesaña dio su opinión, pero de paso le dio un consejo a su expupilo.



"Yo no he hablado del tema con Viera hace mucho rato, no lo veo. Es indudable que ha sido un buen profesional, una persona dedicada a su actividad siempre. Debe estar evaluando cosas y algún día tendrá una oportunidad; lo importante es que la resuelva favorablemente para entrar firme en una situación de estas. En el fútbol se necesita más que un entrenador: un cuerpo técnico, un grupo que aporte y que esté siempre ubicado donde debe estar para contribuir. Es un mundo distinto, la tecnología ha cambiado muchas cosas y ya no alcanza solo con tener un buen entrenador, no sé si ahora o en otro momento", puntualizó Julio Avelino.

Acá más declaraciones de Julio Comesaña sobre Junior:

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*Así es trabajar con los Char

"Simplemente yo me traté de comportar como soy siempre. Hemos tenido discrepancias, pensábamos diferente, nos tocó discutir algunos temas... En algunos me habrá tocado ceder y en otros ha sido necesario que la directiva ceda, pero siempre fui respetuoso de las personas. Junior siempre ha tenido al frente a Fuad Char, poderoso, que lleva más de media vida en esto, y a Antonio también. Antonio es una persona a la que no le gusta hablar mucho públicamente, que es cuidadoso, pero es capaz de tomar decisiones. No sé qué ha pasado, no quiero inventar ni imaginarme nada sobre por qué han tomado esta decisión".

*El entorno de Junior, la hinchada y el periodismo

"Es determinante, porque Junior no es un equipo como otros donde hay más de dos clubes por ciudad. Aquí solo hay uno y atrapa la atención de toda la gente de la Costa; el estado de ánimo de la gente se nota enseguida cuando Junior gana, empata o pierde. A mí me ha tocado no ganar pero jugar bien. El periodismo tiene que hablar todo el día del mismo equipo, de Junior, y a veces no hay noticias".

*Su paso por el club y el manejo de la presión

"Por el dueño han pasado muchos entrenadores. Cada uno ha tenido sus dificultades, pero hemos gozado mucho con los triunfos; yo hasta he gozado cuando el equipo no ganó. En Junior hay que tener claro a dónde se llega y cómo se va a manejar uno en la institución. La gente no come cuento de nada; a mí me ven en la calle y me gritan 'pelo e burra', y yo me río con ellos. Uno no puede pelear con la gente cuando el equipo pierde".

*¿Regresaría Comesaña al Junior?

"Si me dicen que vuelva es porque tienen un buen recuerdo mío. No sé si me halagan o si me siento bien porque algo debí hacer en el club para que pasen estas cosas, pero yo ya he dicho que la de entrenador era una etapa terminada. Fueron 40 años, 20 jugando... No es que le esté diciendo que no a Junior, es a la carrera de entrenador. En este momento de mi vida soy más útil en otro cargo que de director técnico."