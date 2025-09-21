Síguenos en::
Rodri se puso la camiseta del Barcelona al hablar sobre Balón de Oro 2025: ya tiene a su favorito

El último ganador del Balón de Oro, el español Rodri, del Manchester City, se refirió en los medios de comunicación al ganador del galardón que será anunciado este lunes. ¡Vea lo que dijo!

Por: EFE
Actualizado: 21 de sept, 2025
Rodri, Balón de Oro en 2024
Rodri, Balón de Oro en 2024
Foto: AFP

