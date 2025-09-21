Rodri se puso la camiseta del Barcelona al hablar sobre Balón de Oro 2025: ya tiene a su favorito

Rodrigo Hernández, centrocampista español del Manchester City, deseó que el Balón de Oro "lo gane un compañero" y mencionó a Pedri y a Lamine Yamal como dos de los favoritos.

El vigente ganador del trofeo atendió a EFE y al diario AS en la zona mixta del Etihad Stadium después de que su equipo, el City, empatara a uno contra el Arsenal.

"Este año lo veré desde la tele, pero ojalá que lo gane un compañero, Lamine, Pedri, el que sea. Me encantaría, es una fiesta del fútbol y que lo gane el mejor", dijo Rodri.

Lamine es el principal favorito al galardón junto a su compañero en el Barcelona Raphinha y Ousmane Dembelé, del Paris Saint Germain.

Ousmane Dembélé, uno de los favoritos al Balón de Oro Foto: AFP

De ganarlo Pedro o Lamine, sería la primera vez en la historia que España tiene dos Balones de Oro consecutivos.

"Sería brutal, hablaría un poco del momento del fútbol español. Ojalá que sea así y que vengan muchos más, porque estamos en un momento muy bueno", finalizó.