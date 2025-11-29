Se mueven los banquillos técnicos en el fútbol colombiano para 2026; noticia confirmada

Mientras la Liga BetPlay II-2025 se encuentra en etapa de definición, los demás equipos comienzan a calentar motores para el 2026, por lo que ultiman detalles en la confección de sus nóminas y cuerpos técnicos.

Uno de los nuevos inquilinos que tendrá la primera división del fútbol colombiano es Jaguares de Córdoba, que, si bien no clasificó a la final del Torneo BetPlay II-2025, logró su boleto a la máxima categoría del balompié ‘cafetero’ gracias al título conseguido en el primer semestre y a ser el mejor de la reclasificación.

¿Quién es el nuevo técnico de Jaguares?

Jaguares de Córdoba vuelve a la primera división del fútbol colombiano @jaguaresfc/Instagram

A través de sus redes sociales, el conjunto ‘felino’ dio a conocer a su nuevo entrenador para el 2026. Se trata de Alexis Márquez, de 49 años, quien tendrá su segunda experiencia en Jaguares, club al que ya dirigió en 2022 con un registro de nueve partidos, con saldo de dos victorias, cuatro empates y tres derrotas.



La junta directiva de Jaguares confirmó como técnico al profesor “Alexis Márquez, quien llega acompañado del profesor Rubén Zapata como asistente (…) En la próxima semana se inicia la pretemporada para el 2026”, dice el comunicado de Jaguares de Córdoba.

Recorrido de Alexis Márquez

Como jugador profesional, el risaraldense —que se desempeñó como portero— jugó en Deportivo Pereira, Real Cartagena y Deportivo Pasto.

Tras su retiro en 2015, trabajó como preparador de arqueros en el Deportivo Pereira, equipo en el que inició su carrera como técnico en 2020 (como interino) y fue confirmado en propiedad en 2021.

Posteriormente pasó por Jaguares en 2022, Bucaramanga (2023) y su última experiencia en los banquillos fue en Envigado en 2024.



La llegada de Alexis Márquez

La llegada de Alexis Márquez se da tras la salida de Álvaro Hernández, quien, pese a lograr el ascenso, decidió dejar el club. Ahora seguirá en competencia en la Primera B de Colombia, tras tomar las riendas del Real Cartagena con el objetivo de volver a la Liga BetPlay en 2027.