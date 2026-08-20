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Gol Caracol  / Barcelona contrató por tercera vez a un jugador; fue presentado el lateral Joao Cancelo

Barcelona contrató por tercera vez a un jugador; fue presentado el lateral Joao Cancelo

Este jueves se confirmó la llegada del portugués Joao Cancelo, quien vivirá una tercera experiencia en el Barcelona, luego de varios préstamos. Ahora, firmó un contrato hasta el 2029.

Por: EFE
Actualizado: 20 de ago, 2026
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Joao Cancelo y Cristiano Ronaldo
Joao Cancelo y Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal - Foto: AFP

El Barcelona hizo oficial este jueves el fichaje del lateral portugués Joao Cancelo, que firma un contrato con el club azulgrana hasta el 30 de junio de 2029.

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El internacional portugués, que se incorpora como agente libre tras desvincularse del Al-Hilal saudí, acudió este jueves a las oficinas de la entidad para rubricar el acuerdo acompañado del presidente del club, Joan Laporta, el vicepresidente Rafa Yuste, el director deportivo, Anderson de Souza 'Deco' y su agente, Jorge Mendes, que este jueves llegó a la capital catalana.

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Será la tercera etapa del carrilero en las filas del club catalán, después de jugar como cedido en la temporada 2023-2024, bajo las órdenes de Xavi Hernández, y la segunda mitad del curso pasado con Hansi Flick en el banquillo.

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Cancelo, que llegó a Barcelona el pasado lunes, estuvo presente el miércoles en el Trofeo Joan Gamper, aunque no fue presentado como jugador del primer equipo azulgrana al no haber formalizado todavía el acuerdo con el club catalán.

El equipo de Hansi Flick refuerza la posición de lateral con un futbolista diestro que puede ocupar con solvencia ambas bandas, aunque en los últimos seis meses bajo las órdenes de Flick jugó mayoritariamente en el costado izquierdo de la zaga.

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Fue precisamente su notable rendimiento en la segunda mitad del pasado curso el que convenció a la dirección técnica y al entrenador alemán para apostar definitivamente por el carrilero portugués.

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En su segunda etapa en el Barça, fue titular indiscutible por delante de Alejandro Balde en el lateral izquierdo disputando 23 partidos -16 de LaLiga, 4 de Liga de Campeones y 3 de la Copa del Rey- en los que marcó 2 goles y repartió 4 asistencias.

Su primera experiencia en el equipo azulgrana se remonta al curso 2023-2024, cuando jugó toda la temporada a préstamo por el Manchester City, club por el que fichó en 2019 y que ya lo cedió al Bayern de Múnich en la segunda mitad de la temporada 2022-2023.

Después de estas dos cesiones, el club mancuniano traspasó en agosto de 2024 a Cancelo al Al-Hilal saudí, del que se desvinculó en los últimos días para poder fichar definitivamente por el Barcelona.

Cancelo es el quinto refuerzo del Barcelona para la temporada 2025-26 tras las incorporaciones de los delanteros Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bisiwu y del centrocampista Rodrigo Hernández 'Rodri'.

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