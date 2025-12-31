Barcelona, envuelto en nuevo escándalo; "se incumplieron las condiciones contractuales"

El FC Barcelona ha decidido "resolver el contrato" de patrocinio que había suscrito con Zero-Knowledge Proof (ZKP), una empresa relacionada con la tecnología 'blockchain' que se había convertido en socio oficial de protocolo criptográfico del club hasta 2028.

"A raíz del incumplimiento de las condiciones contractuales pactadas y después de haber realizado las verificaciones oportunas por parte del departamento de compliance y legal del club, el FC Barcelona ha constatado la existencia de actuaciones que no se ajustan a los términos y condiciones establecidos en el acuerdo de patrocinio subscrito", informa la entidad azulgrana en un comunicado.

Detrás de ZKP, que tiene su sede en un paraíso fiscal, está el británico Andrew Tate, un exluchador de kickboxing con 21 cargos en la justicia del Reino Unido, entre ellos los de violación, tráfico de personas, agresión y control de la prostitución.

La empresa de tecnología 'blockchain' había lanzado además un 'token' (moneda digital) que solamente fue promocionado por Tate y con el que el Barça no tenía "ninguna vinculación ni participación en su emisión y gestión".



Raphinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski y otros jugadores del Barcelona AFP

El club reitera que la promoción de este tipo de activos "no estaban previstos en el acuerdo firmado" y que ha decidido romper el contrato con ZKP.

"El FC Barcelona reafirma su compromiso con la transparencia, la protección de su reputación institucional y el cumplimiento del rigor de los acuerdos que suscribe", concluye el comunicado.