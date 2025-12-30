Robert Lewandowski cerró año echando al agua al Barcelona, su equipo: "Me puso a dudar"

Pese a sus 37 años de edad, Robert Lewandowski sigue manteniendo alto nivel como anotador implacable. De hecho, su rendimiento llevó al Barcelona de España a firmar con él contrato por 4 temporadas a mediados de 2022 en un fichaje de 45 millones de euros desembolsados al Bayern Múnich de Alemania, de donde procedía.

Lo particular es que a pesar de que el ‘Barça’ hizo la fuerte inversión a cambio de la enorme cantidad de goles que el polaco suele hacer, el propio club le pidió que sacara el pie del acelerador y que no anotará más con la camiseta blaugrana.

Y aunque la solicitud parecía ser contradictoria si se tiene en cuenta que la institución pretendía que uno de sus empleados estrella dejara de aportar lo que mejor sabía hacer, todo tenía un fondo y una justificación de suficiente peso que no muchos conocían.



Barcelona pidió a Lewandowski que no hiciera más goles

El encargado de destapar la situación fue le propio futbolista, que en una reciente entrevista con el periodista Bogdan Rymanovski, compatriota suyo, reveló que todo ocurrió tiempo atrás, cuando la escuadra catalana atravesaba dificultades económicas.

En ese entonces, Lewandowski estaba en racha anotadora y le solicitaron parar porque si llegaba a ciertos goles en esa temporada, el ‘Barça’ debería desembolsar una jugosa bonificación por objetivos cumplidos al Bayern Múnich, exequipo del polaco.



"El club tendría que pagar una prima según los goles que marcara y en aquel entonces el Barcelona necesitaba cada euro", relató el jugador.

Y agregó que comprendió la situación de los ‘culés’, por lo cual aceptó: “La prima no era poca. Personalmente, no cambiaría nada para mí, así que no me molestaba”.

En ese sentido, añadió que esa solicitud condicionó su posterior rendimiento, pues siempre especulaba frente al arco rival: "Fue suficiente para mí, para que dudara sobre si marcar o no, ganar o no”.

La cláusula por objetivos era de 5 millones de euros más un monto adicional de 500.000 euros en caso de renovación, algo que estaría considerando el ‘Barça’.