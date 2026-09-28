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Gol Caracol  / Tenis  / Colombia ya tiene rival en Copa Davis; ¿cuándo y dónde se jugará la primera ronda de playoffs?

Colombia ya tiene rival en Copa Davis; ¿cuándo y dónde se jugará la primera ronda de playoffs?

Este lunes se llevó a cabo el sorteo que dio a conocer los enfrentamientos de la primera ronda de playoffs de la Copa Davis. ¡Así le fue a Colombia!

Por: EFE
Actualizado: 28 de sept, 2026
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Nicolás Mejía, tenista colombiano.
Nicolás Mejía, tenista colombiano.
FCT.

Colombia-México, Paraguay-Bulgaria y Bosnia-Uruguay son algunos de los enfrentamientos de la primera ronda de 'playoffs' de la Copa Davis como parte del Grupo I tras el sorteo que tuvo lugar este lunes en las oficinas del World Tennis en Londres, que decidió las eliminatorias, que se jugarán del 5 al 7 de febrero de 2027.

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Los ganadores jugarán con aquellos países que fueron eliminados de la clasificación disputada hace dos semanas para jugar la fase final.

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Colombia ejercerá de anfitrión ante los mexicanos, al igual que Paraguay, que recibirá a Bulgaria. Mientras que Uruguay viajará hasta Bosnia y Herzegovina.

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Además, otros países latinoamericanos que también forman parte del Grupo I son Bolivia, que se verá las caras con Lituania y la República Dominicana, que se medirá a Polonia.

Según indicó la organización de la Copa Davis en un comunicado, las 26 eliminatorias de la principal competición mundial del tenis masculino por equipos, se disputarán los días 5 y 6 de febrero o 6 y 7 de febrero del próximo año y la elección de las fechas “corresponderá al país que ejerza como local”.

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El resto de enfrentamientos del Grupo I, además de los mencionados, serán: Finlandia-Nueva Zelanda, Suecia-Ucrania, Polonia-República Dominicana, Suiza-Marruecos, Portugal-Rumanía, Turquía-Túnez, Grecia-Eslovenia, Luxemburgo-China y Kazajistán-Líbano.

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Este lunes, también se celebró el sorteo del Grupo II, que dejó un Estonia-Venezuela, El Salvador-Nigeria, Tailandia-Guatemala, Chipre-Puerto Rico, Siria-Bermuda y Barbados-Moldavia.

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