Colombia ya tiene rival en Copa Davis; ¿cuándo y dónde se jugará la primera ronda de playoffs?

Colombia-México, Paraguay-Bulgaria y Bosnia-Uruguay son algunos de los enfrentamientos de la primera ronda de 'playoffs' de la Copa Davis como parte del Grupo I tras el sorteo que tuvo lugar este lunes en las oficinas del World Tennis en Londres, que decidió las eliminatorias, que se jugarán del 5 al 7 de febrero de 2027.

Los ganadores jugarán con aquellos países que fueron eliminados de la clasificación disputada hace dos semanas para jugar la fase final.

Colombia ejercerá de anfitrión ante los mexicanos, al igual que Paraguay, que recibirá a Bulgaria. Mientras que Uruguay viajará hasta Bosnia y Herzegovina.

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Además, otros países latinoamericanos que también forman parte del Grupo I son Bolivia, que se verá las caras con Lituania y la República Dominicana, que se medirá a Polonia.



Según indicó la organización de la Copa Davis en un comunicado, las 26 eliminatorias de la principal competición mundial del tenis masculino por equipos, se disputarán los días 5 y 6 de febrero o 6 y 7 de febrero del próximo año y la elección de las fechas “corresponderá al país que ejerza como local”.

El resto de enfrentamientos del Grupo I, además de los mencionados, serán: Finlandia-Nueva Zelanda, Suecia-Ucrania, Polonia-República Dominicana, Suiza-Marruecos, Portugal-Rumanía, Turquía-Túnez, Grecia-Eslovenia, Luxemburgo-China y Kazajistán-Líbano.

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Este lunes, también se celebró el sorteo del Grupo II, que dejó un Estonia-Venezuela, El Salvador-Nigeria, Tailandia-Guatemala, Chipre-Puerto Rico, Siria-Bermuda y Barbados-Moldavia.