Jackson Martínez ya llegó a Colombia y se vistió con la camiseta del Medellín

En Independiente Medellín se acabó la espera por Jackson Martínez, el experimentado delantero se unió este lunes al club, tuvo su primera jornada de entrenamiento e invitó a los aficionados a que lo acompañen a su presentación oficial.

"Familia poderosa, saludándolos e invitándolos para mañana a mi presentación a las 7pm antes del partido contra Millonarios. Los esperamos", fue el emotivo mensaje de 'Cha cha cha', en las redes sociales del 'poderoso'.

El jugador con pasado en Porto y Atlético de Madrid había sido anunciado el pasado 11 de septiembre, pero se encontraba fuera del país, ultimando detalles para regresar. Martínez llevaba un par de años residiendo en Portugal.

[🤩🔴🔵] Una invitación muy especial de @JacksonMartinez a toda la hinchada poderosa .

¡Nos vemos mañana! ❤️💙



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A lo largo del día, Medellín compartió varias postales y un video del primer día de Jackson en la sede del club. De entrada, el momento más emotivo fue su saludo con Juan Fernando Quintero, quien no podrá ser de la partida contra el 'embajador' por una lesión.



Luego, el delantero saludó a otras figura del club como Didier Moreno y Jeison Medina. Más tarde vinieron todos los requerimientos médicos y físicos para conocer como se encuentra luego de más de cuatro años de inactividad a nivel profesional.

[🎥❤️💙] Primer día en la oficina para Jackson. ✍️ pic.twitter.com/T06VC1kQZA — DIM (@DIM_Oficial) September 29, 2026

El evento para ponerse la camiseta además contará con un show de rap."¡JACKSON MARTÍNEZ VUELVE A CASA! Mañana desde las 7:00 p.m. tendremos la presentación oficial de Jackson junto a Red bull Batalla, con los campeones de batalla Valles-T, RBN y Chang. Entrá temprano y acompañanos a darle la bienvenida a nuestro ídolo", contó el DIM.

[🔥🔴🔵] ¡JACKSON MARTÍNEZ VUELVE A CASA!

Mañana desde las 7:00 p.m. tendremos la presentación oficial de Jackson junto a @redbullbatalla, con los campeones de batalla Valles-T, RBN y Chang.

Entrá temprano y acompañanos a darle la bienvenida a nuestro ídolo ❤️💙

También podrás… pic.twitter.com/H7GYOFZAuH — DIM (@DIM_Oficial) September 28, 2026

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Esta será la segunda etapa de 'Cha cha cha' en el 'poderoso' de la montaña. Su debut fue en el 2004 y perduró en el club hasta el 2009, año en el que se coronó campeón, tras ganarle la final al Atlético Huila, y en el que se quedó con el premio de máximo goleador del torneo con 18 anotaciones.

De ahí en adelante su carrera fue en ascenso, mostrando su poderío con Jaguares de Chiapas, Porto y Atlético de Madrid. Una lesión mermó su trayectoria y en Guangzhou Evergrande y Portimonense no pudo marcar mayor diferencia.