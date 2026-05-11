Barcelona superó al Real Madrid y no se conforma con ganar La Liga; hay un objetivo pendiente

Recién coronado campeón liguero, el Barcelona inicia su camino hacia los 100 puntos en la 36ª fecha de la competición, mientras el Real Madrid trata de salvar la honra en este final de campaña.

"Queremos llegar a los 100 puntos, todavía es posible y ese es el siguiente objetivo", dijo el entrenador del Barça, Hansi Flick, el domingo tras ganar LaLiga.

El Real Madrid fue el primero en alcanzar esa marca en la temporada 2011/2012 y el Barça lo hizo en la campaña siguiente, pero desde entonces, nadie ha vuelto a lograrlo.

Los azulgranas se enfrentan el miércoles al Alavés, que lucha por la salir de la zona de descenso, en busca de tres puntos que sumar a los 91 que tiene actualmente.



Con el título en el bolsillo, los barcelonistas esperan seguir su racha de once victorias consecutivas en LaLiga.

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Su máximo rival, el Real Madrid recibe el jueves al Oviedo, que podría estar ya matemáticamente descendido a Segunda División, si el Girona gana al rayo Vallecano este lunes, en el partido que cierra la 35ª fecha.

Clásico entre el Barcelona vs. Real Madrid AFP

No dejarse ir

Los blancos vuelven a presentarse ante su público tras la derrota en el Camp Nou del domingo 2-0 con la intención de competir los últimos encuentros ligueros.

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"Sabiendo que nuestra temporada ha acabado hoy lo que no podemos hacer es dejarnos ir, ni mucho menos", decía el domingo, el técnico merengue, Álvaro Arbeloa.

"Tenemos que demostrar que de verdad estamos dolidos haciendo tres grandes partidos y tres grandes victorias", afirmó.

El entrenador del Real Madrid no pudo confirmar si el astro francés Kylian Mbappé, que fue baja a última hora para el clásico por seguir reponiéndose de una lesión muscular, estará disponible.

"Según evolucione de las molestias que tiene ahora mismo veremos si puede jugar o no" en los partidos que quedan, se limitó a afirmar Arbeloa.

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En la lucha por el quinto puesto que da acceso a la Champions, el Betis recibe el martes al Elche para seguir defendiendo su posición.

A cuatro puntos de los andaluces, el Celta, tras ganar al Atlético de Madrid el sábado, espera sumar otros tres puntos contra el Levante, que pugna por salir del descenso.

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"Estamos muy contentos de seguir metidos en esa pelea (por la Champions) y vamos a intentarlo", dijo el delantero celeste Borja Iglesias tras la victoria en el Metropolitano.



Evitar la zona de peligro

El equipo levantinista está a dos puntos del Girona, que marca la salvación, en una cola de la clasificación muy apretada.

Con el Oviedo virtualmente descendido, hasta diez equipos se aprietan en seis puntos intentando evitar los otros dos puestos de caída a Segunda.

El Sevilla, a sólo tres puntos del descenso, visita al Villarreal para intentar dar un nuevo paso para asegurar la salvación tras ganar el sábado al Espanyol.

"Estos tres puntos nos dan la vida. Pero no está hecho, queda mucho todavía y estamos tantos metidos que, si la siguiente jornada no puntúas, te metes otra vez (en descenso)", comentaba el técnico del Sevilla, Luis García Plaza.