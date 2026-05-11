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Gol Caracol  / Barcelona superó al Real Madrid y no se conforma con ganar La Liga; hay un objetivo pendiente

Barcelona superó al Real Madrid y no se conforma con ganar La Liga; hay un objetivo pendiente

Hansi Flick, DT del Barcelona, dejó en claro en la rueda de prensa posterior al clásico contra Real Madrid, que todavía tienen un propósito en lo que resta de temporada.

Por: EFE
Actualizado: 11 de may, 2026
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Barcelona visita a Osasuna en la Liga de España.
Barcelona visita a Osasuna en la Liga de España.
Foto: Getty Imágenes

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