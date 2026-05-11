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Gol Caracol  / Marie-Louise Eta hizo historia: primera entrenadora mujer en ganar en una gran Liga masculina

Marie-Louise Eta hizo historia: primera entrenadora mujer en ganar en una gran Liga masculina

En la Bundesliga, Unión Berlín venció 3-1 al Mainz, gesta que le permitió a la directora técnica Marie-Louise Eta entrar a los libros de historia del fútbol.

Por: EFE
Actualizado: 11 de may, 2026
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Marie-Louise Eta, DT del Unión Berlín.
Marie-Louise Eta, DT del Unión Berlín.
Getty Images.

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