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Gol Caracol  / Selección Colombia  / James Rodríguez ya piensa en Mundial 2026; confirmó fecha para unirse a la Selección Colombia

James Rodríguez ya piensa en Mundial 2026; confirmó fecha para unirse a la Selección Colombia

El capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, no se puso con rodeos sobre lo que será el inicio de su concentración para la preparación del Mundial 2026. Este domingo dio dos asistencias.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de may, 2026
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