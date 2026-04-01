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Gol Caracol  / Histórica celebración en el Congo: volvió al Mundial después de 52 años

Histórica celebración en el Congo: volvió al Mundial después de 52 años

Luego de vencer 1-0 a Jamaica, los habitantes y aficionados de el Congo abarrotaron las calles, tras conseguir el tiquete al Mundial 2026.

Por: AFP
Actualizado: 1 de abr, 2026
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República Democrática del Congo
Celebración por República Democrática del Congo
AFP

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