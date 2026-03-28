Real Madrid vs. Barcelona, EN VIVO por Liga F: dónde ver por TV el compromiso con Linda Caicedo

Real Madrid y Barcelona afrontarán este domingo, en el estadio Alfredo Di Estéfano, el segundo de los tres Clásicos en un lapso de nueve días donde el conjunto 'azulgrana' querrá aprovechar el subidón de la victoria 2-6 en la ida de cuartos de la Champions League femenina para dar un paso casi definitivo hacia su undécimo título liguero. En las 'merengues' se espera la presencia desde el 'vamos' de Linda Caicedo.

El conjunto 'blanco' resistió seis minutos en el primer enfrentamiento entre ambos, lo que tardó Ewa Pajor en abrir el marcador. Fue solo el preludio del 2-6 definitivo que volvió a evidenciar que la distancia entre ambos sigue siendo sideral, y que el Barcelona quiere que sirva de anticipo para encarrilar, que no cerrar, su séptima Liga consecutiva.

Linda Caicedo en acción de juego con Real Madrid frente a Barcelona en juego de Champions League femenina. AFP

"Si mañana (domingo) ganamos, no sentenciamos la liga, pero es un paso de gigante para hacerlo. No hay nada cerrado, saldremos a por los tres puntos. Contento por el fútbol que generamos, el otro día entraron casi todos los balones. Habla muy bien de nosotras", ha apuntado el preparador catalán desde la sala de prensa del estadio Johan Cruyff en la víspera del choque.



Las 'merengues' se apoyan en el espíritu goleador de Linda Caicedo

El Real Madrid femenino buscará retrasar un título que parece destinado a teñirse de 'azulgrana'. Con diez puntos de ventaja al frente de la tabla, una victoria del Barcelona ampliaría su margen a 13 puntos con 18 por disputarse, equivalentes a seis encuentros, que, ni de lejos, garantizan un desenlace favorable para el equipo madrileño.



El conjunto dirigido por Pau Quesada se apoyará en el espíritu de Linda Caicedo. La colombiana fue la única nota positiva del resultado más abultado en la historia de los Clásicos desde la creación del equipo blanco en 2020. Más allá de sus dos goles, fue de lo poco rescatable en un Real Madrid que hizo aguas en defensa.

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Caicedo fue el motor local, completó el mayor número de regates del partido, ganó siete de sus doce duelos individuales y, junto a Pajor, fue la jugadora que más disparó a puerta. Rodearla será clave para que un Real Madrid herido pueda luchar por su autoestima ante un Barcelona que no ha dejado esta temporada nada al azar.

Linda Caicedo, delantera colombiana del Real Madrid, anotó en la Champions League Femenina Getty Images

El Real Madrid no podrá contar con la arquera Merle Frohms, ni con Signe Bruun, que sigue recuperándose de un golpe en la cabeza. Tampoco estará Teresa Abelleira, que este sábado completó su primer entrenamiento con el grupo tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el 27 de febrero de 2025 en una concentración con España.



Así llegan las 'blaugranas' al duelo por Liga F

Más allá del traspié ante la Real Sociedad a principios de noviembre (1-0), el conjunto 'azulgrana' ha ganado todos los partidos ligueros, lo que le permite afrontar el segundo Clásico consecutivo en el estadio Alfredo Di Stéfano con el título al alcance de su mano.

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"El equipo está con ganas, con mucha hambre de disputar todos los títulos. Estamos muy centradas en nosotras, en nuestro día a día. Queremos llegar juntas a todo", ha añadido Romeu.

Con todo, la combinación del calendario, con la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones en el Spotify Camp Nou a cuatro días vista, y el amplio colchón de puntos que atesora abre la puerta a que el preparador catalán, como ha confirmado, haga rotaciones.

Así, jugadoras como Caroline Graham o Salma Paralluelo, que fueron suplentes, podrían entrar en los extremos, mientras Mapi León, que reapareció tras dos meses de ausencia por un pinzamiento en el tobillo derecho, podría sumar más minutos en el eje de la zaga.

En Barcelona, se mantienen las bajas ya conocidas de Laia Aleixandri, de larga duración, y de Aitana Bonmatí, que encara la fase final de su recuperación.

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Alineaciones probables:

Real Madrid: Misa Rodríguez; Navarro, Lakrar, Méndez, Yasmim; Dorado, Weir, Angeldahl; Athenea del Castillo, Redondo y Caicedo.

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Barcelona: Coll; Batlle, Paredes, Cámara, Brugts; Guijarro, Serrajordi, Putellas; Graham, Pajor y Paralluelo.



Real Madrid vs. Barcelona, EN VIVO por Liga F: dónde ver por TV y ONLINE el compromiso con Linda Caicedo

Día: domingo 29 de marzo del 2026.

domingo 29 de marzo del 2026. Jornada: fecha 24 de la Liga F 2025/2026.

fecha 24 de la Liga F 2025/2026. Hora: 2:00 de la tarde (de Colombia).

2:00 de la tarde (de Colombia). Estadio: Estadio Alfredo Di Estéfano.

Estadio Alfredo Di Estéfano. Árbitra: Olatz Rivera Olmedo (Comité vasco)

Olatz Rivera Olmedo (Comité vasco) TV: DAZN

DAZN ONLINE: www.golcaracol.com

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