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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Real Madrid vs. Barcelona, EN VIVO por Liga F: dónde ver por TV el compromiso con Linda Caicedo

Real Madrid vs. Barcelona, EN VIVO por Liga F: dónde ver por TV el compromiso con Linda Caicedo

Las 'merengues' le apuestan al espíritu luchador y goleador de Linda Caicedo para superar este domingo al Barcelona en un nuevo enfrentamiento por Liga F de España. ¡Prográmese con este duelo!

Por: EFE
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Linda Caicedo vuelve a enfrentar al Barcelona, pero esta vez en Liga F.
Linda Caicedo vuelve a enfrentar al Barcelona, pero esta vez en Liga F.
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