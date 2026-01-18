Barcelona y la jugada de la discordia frente a la Real Sociedad; fue milimétrica

Barcelona perdió este domingo en la cancha de Anoeta a manos de la Real Sociedad. El partido de la jornada 20 por la Liga de España 2025/2026 concluyó 2-1 a favor de los dueños de casa, pero estuvo marcado por jugadas polémicas, goles anulados y más. Una de esas acciones la lamentó Lamine Yamal.

La joven estrella de los 'azulgrana' vio, cómo tras enviar el balón con rumbo a la red, su tanto no se subió en el marcador a la altura del minuto 28. Todo por un fuera de lugar milimétrico.

Yamal batió al cancerbero Álex Remiro en el área pequeña, pero la jugada también terminó siendo revisada en vídeo y, se concluyó que el jugador se encontraba en fuera de juego. Los jugadores de 'culé' le protestaron al árbitro de la contienda, Jesús Gil Manzano.

Por supuesto que las reacciones no se hicieron esperar entre los fanáticos 'culé' en las redes sociales, afirmando que el gol debía ser válido.



Vea acá la jugada:

NUNCA ANTES VISTO: ¡¡ATENCIÓN AL OFFSIDE POR EL QUE LE ANULARON EL GOL A LAMINE YAMAL EN BARCELONA-REAL SOCIEDAD!!

MI-LI-MÉ-TRI-CO



MI-LI-MÉ-TRI-CO



