Gol Caracol  / Barcelona y un anuncio que sorprendió a sus hinchas: "fueron más de dos años de espera"

Barcelona y un anuncio que sorprendió a sus hinchas: "fueron más de dos años de espera"

Después de un largo tiempo y cuando le habían bajado el pulgar en repetidas ocasiones, el Fútbol Club Barcelona lo hizo oficial y ya puso una fecha definida.

Por: AFP
Actualizado: 31 de oct, 2025
Jugadores del Fútbol Club Barcelona, tras el partido contra Real Madrid, por La Liga
AFP

