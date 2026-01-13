Síguenos en:
Gol Caracol  / Boca Juniors vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde ver la Copa Miguel Ángel Russo, ONLINE

En partido de pretemporada, que también se hace en honor al entrenador argentino que falleció en octubre de 2025, Millonarios visita La Bombonera, este miércoles.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de ene, 2026
Leonardo Castro, delantero de Millonarios, y Leandro Paredes, mediocampista de Boca Juniors
Leonardo Castro, delantero de Millonarios, y Leandro Paredes, mediocampista de Boca Juniors
Twitter de Millonarios / Getty Images

