Boca Juniors vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde ver la Copa Miguel Ángel Russo, ONLINE

Boca Juniors disputará un partido preparatorio contra Millonarios, este miércoles 14 de enero, como parte de la preparación para la temporada 2026. Dicho encuentro, a disputarse en el estadio 'La Bombonera', incluirá un homenaje al fallecido entrenador, Miguel Ángel Russo, quien murió el pasado 8 de octubre mientras ocupaba el banquillo boquense.

Russo fue entrenador de Millonarios entre principios de 2017 y finales de 2018, periodo en el que logró dos títulos, mientras que dirigió a Boca Juniors durante 129 juegos en tres etapas (2007, 2020-2021 y 2025) y obtuvo tres títulos, entre ellos la última Copa Libertadores del club azul y oro.

Desde Boca confirmaron además que el mediocampista español, Ander Herrera, firmó un nuevo contrato hasta fin de año, tras haber informado la semana pasada al presidente del club, Juan Román Riquelme, su voluntad de continuar un año más en la institución.

El nuevo contrato del español implica una reducción salarial, pero, según explicaron a EFE desde el club, no incluye una cláusula por productividad o por partidos jugados como había trascendido en la prensa local.



Durante su primer año en Boca, el mediocampista solo disputó 17 partidos producto de numerosas lesiones, incluyendo una en junio que lo dejó fuera de las canchas hasta finales de septiembre.

Publicidad

Además de Herrera, el experimentado guardameta, Javier García, también extendió su vínculo con el club y el lateral izquierdo, Lautaro Blanco, acordó una extensión de su contrato con un aumento salarial, mientras que el joven mediocampista, Milton Delgado, y el arquero, Leandro Brey, acordaron una mejora en las condiciones de sus respectivos contratos, que se extienden hasta 2029.

Boca, que todavía no realizó ninguna incorporación, comenzó los entrenamientos el pasado viernes con la mira puesta en una temporada 2026 que tendrá un calendario muy exigente con cuatro competencias, entre las que destaca la Copa Libertadores. El Xeneize debutará en el Torneo Apertura de Primera División frente Deportivo Riestra el 25 de enero, mientras que comenzará su participación en la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy, en febrero pero sin fecha definida.

Radamel Falcao García, en un entrenamiento de Millonarios, durante el 2026 Twitter de Millonarios

Publicidad

Hora y dónde ver Boca Juniors vs. Millonarios, en partido preparatorio

Día: miércoles 14 de enero.

Hora: 5:00 p.m. (Colombia).

Estadio: La Bombonera.

Transmisión: Disney+ Premium.