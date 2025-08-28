Publicidad

Bolivia 'prende motores' para enfrentar a Colombia y Brasil en las Eliminatorias

La Selección de Bolivia ya tuvo su primer entrenamiento con una decena de jugadores como preparación para los enfrentamientos con la 'tricolor' y la 'verdeamarelha'.

Colombia vs Bolivia
Foto: AFP
AFP
Por: Gol Caracol
 /  EFE
|
agosto 28, 2025 02:35 p. m.