Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Bombazo en Brasil; Hulk dejó Atlético Mineiro y se convirtió en nuevo jugador de Fluminense

Bombazo en Brasil; Hulk dejó Atlético Mineiro y se convirtió en nuevo jugador de Fluminense

El delantero de 39 años tuvo una emotiva despedida de Atlético Mineiro, sin embargo, ya fue presentado en Fluminense, club donde compartirá con Kevin Serna y Julián Millán.

Por: EFE
Actualizado: 6 de may, 2026
Comparta en:
Hulk firmó hasta el 2027 con Fluminense.
Hulk firmó hasta el 2027 con Fluminense.
Fluminense.

Publicidad

Publicidad

Publicidad