Bombazo en Brasil; Hulk dejó Atlético Mineiro y se convirtió en nuevo jugador de Fluminense

El delantero brasileño Hulk firmó contrato con el Fluminense hasta finales de 2027, cuatro días después de su salida del Atlético Mineiro, equipo del que es ídolo, informó este martes el club de Rio de Janeiro.

El estreno de Hulk con el Flu deberá esperar a la apertura de la próxima ventana de fichajes, tras la pausa que tendrá el campeonato brasileño durante el Mundial de Norteamérica, según un comunicado del equipo tricolor.

Ele chegou! Hulk Paraíba assina contrato com o Flu até o fim de 2027 e é o novo jogador do Fluminense.



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El atacante, de 39 años, se despidió del Atlético Mineiro con 140 goles y 54 asistencias en 311 partidos desde que llegó al club en 2021.



Fluminense es tercero en el Brasileirão, con 26 puntos en 14 partidos, por detrás del líder Palmeiras, con 33 unidades, y el campeón defensor Flamengo, con 27.

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Entrenado por el argentino Luis Zubeldía, el equipo del barrio carioca de Laranjeiras refuerza una delantera que cuenta con John Kennedy y los argentinos Rodrigo Castillo y Germán Cano.

El viernes, el Atlético Mineiro anunció la rescisión del contrato del centrodelantero. El club, en problemas financieros, optó por deshacerse de una de las mayores fichas del fútbol brasileño.

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"Nunca me preparé para este momento de despedida, porque en el fondo pensaba que había historias que no tenían fin", dijo Hulk, entre lágrimas, en un video que divulgó en redes sociales para despedirse de la torcida del Mineiro.

Hulk ganó con el Galo el Brasileirão y la Copa de Brasil en su primer año con el equipo y luego, en 2022, alzó la Supercopa. Conquistó cinco campeonatos estatales de Minas Gerais consecutivos.

Hulk suma cinco goles y tres asistencias en 26 partidos este año.

Antes de su llegada al Atlético Mineiro, tuvo una exitosa carrera en el extranjero, en la que ganó campeonatos en Portugal con el Oporto y en Rusia con el Zenit de San Petersburgo. Con los Dragões conquistó la Europa League.

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Como internacional con la selección de Brasil, Hulk jugó el Mundial 2014 en casa y ganó la Copa Confederaciones en 2013.